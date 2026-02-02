花椒也能變奶茶？一沐日「椒麻奶茶」登場、7-11「貓福珊迪」聯名開喝

（圖／品牌提供）

手搖飲品牌「一沐日」繼草仔粿、粉粿等台灣經典元素融入飲品後，再次突破框架，推出期間限定新品 「椒麻奶茶」 與 「椒麻鮮奶茶」，以紅花椒的醇厚與青花椒的清香，搭配烏龍綠茶，打造層次分明、風味獨特的暖心熱奶茶！

一沐日此次椒心系列選用雙重花椒入飲，以紅花椒的醇厚、青花椒的清香為基底，搭配熬煮蔗糖的溫潤甜感與烏龍綠奶茶的柔和茶韻。「椒麻奶茶」以濃厚滑順的口感為核心，入口先是烏龍綠奶茶溫潤的茶香與奶韻鋪陳，隨後紅花椒的醇厚麻感緩緩浮現，在舌尖留下細緻而持久的層次變化，麻香與茶韻交錯堆疊，溫暖卻不刺激，呈現深度與厚實感兼具的風味表現；另一款「椒麻鮮奶茶」，則以清新純淨的奶香為主軸，口感細緻柔和，青花椒的清香在其中輕巧穿梭，使整體風味更加輕盈平衡，麻感點到為止，讓花椒香氣自然延展，帶出更清爽、耐喝的層次感受。特別注意的是，全新「椒心系列」皆為大杯熱飲，並提供三段全麻、半麻、微麻供選擇。

（圖／一沐日提供）

另外，7-ELEVEN將於2月4日起與日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，除了有聯名烘焙甜點商品之外，「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金則推出5款限定版喵開運杯，並且研發「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」全新飲品，以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕（限量16萬杯），前7萬杯嚐鮮者可免費獲得1個「貓福珊迪聯名」喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字，粉絲千萬別錯過！

（圖／7-ELEVEN提供）

