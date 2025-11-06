花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多這1步驟」抗氧化效果提升3倍

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

走進超市，花椰菜是一年四季都買得到的蔬菜。無論是沙拉、炒菜、燉湯，花椰菜都能輕鬆入菜、增添色彩，因此許多人冰箱裡總是常備一顆。

大家常聽說「花椰菜對身體好」，既然要吃，就希望能把它的營養發揮到最大效益吧！但其實，很多人吃花椰菜的方式，讓它的營養沒有完全被吸收。對此，蔬菜專家分享一個「任何人都能做到的花椰菜營養加乘小秘訣」。

切完花椰菜後 靜置「5分鐘」就好

想讓花椰菜的營養發揮到最大，其實只要這麼簡單：「切好之後，先放著5分鐘再煮」。

你可能會想：「咦？就這樣？為什麼？」這個簡單的小動作，其實背後有充分的科學根據。花椰菜中含有一種成分叫做「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」。它能促進身體生成多種與「解毒」和「抗氧化」相關的酵素，幫助提升身體的解毒力與抗氧化能力。研究指出，這類酵素的種類超過100種。

而蘿蔔硫素的生成，需要透過切割或破壞組織後，與酵素接觸才會被活化。根據研究，只要在切完後靜置約5分鐘，就能讓蘿蔔硫素充分生成，使其抗氧化效果提升3倍！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

