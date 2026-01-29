花椰菜怎麼料理最好吃？微波、汆燙、快炒⋯「這1種」保留最多營養

綠花椰菜被譽為最具營養價值的蔬菜之一，但想煮得剛好卻不容易。許多人不是把花椰菜煮得焦苦、就是軟爛無味。《優活健康網》特摘此篇，英國《Mirror》生活專欄記者近日實測4種常見「快速烹調法」，試圖找出最能兼顧風味與口感的方式。結果顯示，「汆燙後快炒」成為最大贏家，在短時間內便能煮出色香味俱全的花椰菜。







4種快煮法大比拚



以一整顆新鮮花椰菜為實驗對象，包含常被丟棄的莖部。莖其實是整株花椰菜中最甜、最富營養的部分，並將花椰菜分為4份，分別以微波、汆燙、煎炒、以及汆燙後快炒4種方式處理，並記錄烹調時間、色澤、口感與風味。

1. 微波：快速但平淡

微波法最省時，花椰菜加少量水後以高火加熱3分鐘，雖然速度驚人、仍保留些許脆感，但缺點也明顯，無法調味，整體風味偏淡。 記者形容：「如果是要煮湯或作為其他料理配料還算合適，但單吃的話實在太平。」

2. 汆燙：外觀亮麗、味道流失

第2種汆燙法則在滾水中煮3分鐘，再立即放入冰水冷卻。結果花椰菜顏色鮮綠、外型完美，但味道卻如同被水洗淡。營養與香氣幾乎全留在鍋裡的水中，雖然外表討喜，但口感乏味，適合做冷沙拉而非熱食。









3. 平底鍋煎炒：焦香但略生硬

第3種方法是直接以油煎炒。中火加油後加入花椰菜、撒鹽與胡椒，過程中潑少量水避免焦黑。此法確實帶來誘人香氣與金黃焦色，但記者認為整體「略偏生硬」，口感帶咬勁卻不均勻，且難以同時加入蒜末等香料，否則容易焦掉。

4. 汆燙後快炒：色香味3者兼備

最終實驗的「汆燙後快炒」法被評為最成功。記者先將花椰菜汆燙3分鐘，稍微軟化後撈起瀝乾，再以少量油快炒約9分鐘並調味。結果色澤翠綠、香氣濃郁，外軟內脆，咬下仍保有微甜與彈性。

這個2步驟的組合讓花椰菜從配菜變主角。既保留蔬菜的營養與亮度，又多了一層香氣深度。快速料理並不代表犧牲味道，掌握「先汆燙、後快炒」的節奏，不僅能在短短10多分鐘內完成一道健康配菜，更能避免花椰菜變得軟爛或苦澀。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：4種煮法實測 揭花椰菜最好吃料理方式）

