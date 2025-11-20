花椰菜抗癌卻易藏汙納垢 無毒教母：流水是最安全的清潔工具！
十字花科蔬菜因富含防癌成分而受到營養學界重視，然而花椰菜與青花菜外型緊密的花球結構容易藏污納垢，讓許多人在清洗時感到困擾。「無毒教母」譚敦慈分享了一套簡單有效的清洗方法，只需流動清水和一根烤肉夾，就能徹底去除農藥殘留與菜蟲，讓民眾安心享用這些營養豐富的蔬菜。
譚敦慈在《醫點不誇張》節目中強調，清洗蔬果時最關鍵的是使用「流動清水」，而非添加醋、小蘇打或鹽巴等輔助物質。她解釋道，這些添加物反而會使農藥更容易附著在蔬菜表面。她建議的清洗方法是先準備一盆水，將花椰菜放入並蓄滿水，再用烤肉夾穿過菜梗固定，防止花球浮起。接著調整水龍頭成如竹筷般細的水流，讓清水持續溢流約12至15分鐘，如此便能有效沖出深處的泥沙與蟲卵，同時洗去殘留農藥。
「只要動作確實，清水就是最安全的清潔劑。」譚敦慈強調，這種方法不僅能讓花椰菜洗得乾淨，也避免了使用清潔劑可能帶來的化學殘留風險，讓民眾能更安心地享用這類營養價值高的蔬菜。
醫師張適恆補充說明，花椰菜中含有「異硫氰酸酯」（ITC）成分，具有抑制腫瘤分裂、促進癌細胞凋亡的功效，對預防癌症有潛在幫助。美國加州於2024年9月發表的研究更發現，平時有攝取十字花科蔬菜習慣的膀胱癌患者，在治療後若每月食用約2.4碗未煮過的花椰菜，能降低44%的癌症復發機率，顯示這類蔬菜在防癌方面的實質效益。
專家提醒，想透過飲食達到防癌效果，除了攝取多樣蔬果外，掌握正確的清洗與烹調方式同樣重要，這不僅能減少營養流失，也能降低化學殘留的風險，讓健康從餐桌真正開始。近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因其營養價值與防癌潛力，已成為許多家庭餐桌上的常客，正確的清洗方式更顯得格外重要。
延伸閱讀
台北天文館預告2026年天象大爆發！月全食、流星雨輪番登場
資源再利用！東勢綠資材中心提供「免費破碎木料」
屏東越籍男雙刀狂砍同鄉 一審判5年6月上訴遭駁回
其他人也在看
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 5 小時前
這種蝦子超毒不新鮮！吃多恐傷腎、骨鬆、血管鈣化 4招選好蝦
美味新鮮的蝦子，大家都愛吃！只是你知道看似肥美飽滿的蝦仁，可能暗藏健康風險。營養師表示，市面上有些肥嫩飽滿的蝦仁，實際上是經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用超傷健康。 蝦子泡過磷酸鹽，吃多恐傷腎、健康2.0 ・ 6 小時前
吃錯時間比沒吃還慘！保健食品最完整吃法 鈣、鎂、B群別再吃錯
保健品在我們的生活中扮演著重要的角色，幫助我們補充營養、增強免疫系統和維持整體健康。然而，很多人是否只是隨意地將各種保健品，如魚油、B 群、鈣片、維他命C 等，一把抓起來，配水咕嚕咕嚕吞下？小心這樣吃健康2.0 ・ 6 小時前
不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
很多人以為只要不吃甜食，血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，營養師高敏敏指出，先了解「GI值、GL值」這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明！ GI值vs GL值 ．GI值（升糖指數）：是指食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」。像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高．GL值（升糖負荷）：則是指一整份餐對血糖的「影響程度」。如果同樣是一碗飯，加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡了 日常這樣吃 有效控醣 ．主食選全穀類燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物，富含膳食纖維，能減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩不會突然飆升．蛋白質優先選擇豆製品豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還能增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量．蔬菜澱粉1:1餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足，並延緩血糖上升；特別是香菇也是蔬菜．水果餐間吃兩餐之間吃水果，可減少血糖起伏，若餐後立刻吃，容易造成血糖高低不穩．增加整餐豐富度每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控糖更輕鬆 這些食物要少吃 幫助穩住血糖 若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子常春月刊 ・ 1 天前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
薑母鴨一餐破千大卡！營養師曝「4招」：這樣吃更營養
這幾天受到東北季風及強冷空氣南下影響，天氣越來越冷，天冷時就有不少民眾想吃薑母鴨和羊肉爐暖暖胃。不過，這些美食的熱量其實並不低，營養師余朱青表示，一餐薑母鴨的熱量可能就超過1000大卡，且鈉含量也高達2700毫克，建議民眾適量攝取，以免水腫或發福。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
研究證實：別再熬夜！60到65歲是男性最艱困時期 這4件事越早做越好
「我平時身體挺硬朗的，怎麼說倒下就倒下？」一名年逾六旬的男性因突然不適送醫，滿臉不解地向醫師提出疑問。醫師則無奈搖頭表示，60到65歲正是男性健康風險大幅攀升的關鍵年齡段，若生活習慣稍有鬆懈，過去累積的問題往往在此時集中爆發。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 1 天前
吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她健康2.0 ・ 6 小時前
它是超級堅果！補腦、降血壓血脂、防糖尿病 還能抗癌
堅果有益健康，核桃更是首選。營養師薛曉晶表示，最新的臨床研究與大型觀察研究顯示，核桃的健康益處極多，不只能降血脂血壓、護心血管、降低慢性發炎、調節腸道益菌生態、降低失智風險，還能預防糖尿病。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
高血糖不能喝果汁？這樣喝穩血糖、降血壓 2種菜降血糖超有效
高血糖也能喝蔬果綠拿鐵嗎？養生達人陳月卿認為，每個人都能喝綠拿鐵，選對食材還能幫助穩定血糖、血壓，讓身體回到自然平衡的狀態。 喝綠拿鐵穩定血糖 癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，高血糖能不能喝果健康2.0 ・ 6 小時前
沙丁魚斷食爆紅缺貨！一天吃5罐能狂瘦？有副作用嗎？專家警告：3族群不宜
沙丁魚罐頭在網路爆紅，引發搶購熱潮，一度造成超市缺貨。沙丁魚富含Omega3、營養價值高。有研究指出，「沙丁魚斷食法」能幫助減脂，還能有效維持體能表現。但有副作用嗎？哪些人不適合？ 沙丁魚罐頭近期在社群媒體上爆紅，成為討論度超高的食物。初日診所減重暨家醫科醫師李思賢在Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，「大家聽到斷食最擔心的2件事，就是掉肌肉、沒精神。但沙丁魚斷食剛好反過來。」 沙丁魚斷食法怎麼做？ 沙丁魚斷食法（Sardine Fast）是短期內只吃沙丁魚、不吃其他食物。李思賢在Facebook發文中提到，根據牛津大學生理學、解剖學與遺傳學系博士Nick Norwitz的建議，每50磅（約22.7公斤）的體重可吃1罐沙丁魚。換算後，一般人每天大概要吃3～5罐橄欖油浸泡的沙丁魚罐頭。 不過，李思賢提醒，食用整尾魚才能吃進最多營養，因此關鍵在於「能不能吃到皮、骨、內臟都還在的整尾沙丁魚」。李思賢指出，沙丁魚罐頭提供了高品質的胺基酸、EPA／DHA、維生素B12、輔酶Q10、肌酸，熱量不高，卻能補充身體所需的鈣及微量礦物質，「從營養密度來看，沙丁魚真的稱得上是『海裡游的康健雜誌 ・ 1 小時前
甜點吃到身體抗議？蔡健雅「皮膚過敏、體內發炎」引爆身體警訊，中醫觀點這樣看
屢獲金曲獎肯定的歌手蔡健雅，其實曾因迷上烘焙而動念轉行。讓人意外的是，這位音樂實力備受肯定的歌后，曾經愛甜點愛到想放下歌手身分，全心投入甜點世界。姊妹淘 ・ 1 天前
醫起看／超多人天天做！醫示警4行為 養出癌細胞
醫起看／超多人天天做！醫示警4行為 養出癌細胞EBC東森新聞 ・ 1 天前
國人鈣質攝取普遍不足 營養師籲：每天早晚一杯奶
根據國民健康署國民營養健康狀況調查（106-109年），國人鈣質攝取普遍不足，僅1-3歲族群達到建議量，其他年齡層攝取量約為需要量一半，成大醫院營養部黃薇營養師說明，綜觀歷年調查結果，鈣質是國人攝取嚴重不足的必需營養素之一。鈣是人體內含量最多的巨量礦物質營養素，99%存在骨骼及牙齒中，幫助維持骨骼強健；剩餘1%分布於軟體組織與體液中，控制肌肉收縮、神經訊息傳導、細胞內訊息傳遞與荷爾蒙分泌等重要功能。若長期鈣質攝取不足，會造成多方面健康影響。對於生長中青少年，可能無法達到巔峰骨量，提高未來骨骼疾病風險；中高齡者則容易因骨質流失，增加骨質疏鬆與骨折的風險。此外，鈣質攝取不足時，骨骼中的鈣會被釋放至血液，以維持血鈣恆定，而進一步加速骨質流失。鈣質不足也可能造成肌肉痙攣、四肢麻木，甚至影響心律，不容忽視。根據衛生福利部膳食營養素參考攝取量（DRIs）建議，青少年每日鈣攝取為1200毫克，成人、老年人與孕婦則每日建議攝取量為1000毫克。日常飲食中，容易取得的高鈣來源為乳製品，例如鮮奶、優格與起司，都是方便且吸收率佳的選擇。豆類製品如小方豆乾、凍豆腐，在製作過程中使用鈣凝固劑，也能提供良好的鈣質台灣好新聞 ・ 7 小時前
體力差手腳冰冷被稱「現代林黛玉」中醫：藥膳調理體質助身子暖
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】38歲吳小姐是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳經常冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」，近幾年一入冬，感覺症狀更嚴重。去年底就醫接受中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診表示現在手腳比較溫暖，體力也好很多。衛生福利部臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師指出，患者經診斷屬於「脾腎陽虛」的虛寒體質，所以他除了開立了溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議她可以適時補充一些藥膳搭配治療，增加療效；在服用2個月藥物後，手腳明顯變得比較溫暖，也沒那麼容易疲勞。 現代人營養好 立冬進補中醫推：較溫和藥膳 鄭惟仁醫師說，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，因冬天是植物休養生息的季節，當時就用食補方式犒賞自己一年來體力勞動的辛勞；但現在社會大家營養狀況良好，跟過去偶爾才能吃上一餐肉有較大的差距，所以面對每年的立冬進補藥膳，他推薦選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。 藥膳並非人人適合 吃太多恐加重疾病症狀 至於寒流來襲時大家想吃羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳暖身，鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取是可以的，但對於肥胖、高血脂患者來說，健康醫療網 ・ 2 小時前
心臟病不是男性專屬！女性心肌梗塞「隱晦症狀多」 醫：這些情況別輕忽
國泰綜合醫院心血管中心專科護理師潘姿菁國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫心臟病長期以來被視為男性的健康問題，但事實上，女性同樣面臨著心臟病的威脅。根據世界衛生組織的數據，心血管疾病是全球女性的頭號殺eNews ・ 15 小時前
國民營養普查4歲後鈣嚴重不足 營養師：每天早晚1杯奶
國民健康署調查2017年到2020年我國國民營養健康狀況，發現國人鈣質攝取普遍不足，僅1-3歲幼兒族群達到建議量；其他年齡層攝取量約為需要量的一半。成大醫院營養師指歷年調查可知鈣質是國人攝取嚴重不足的必需營養素之一，因鈣攝取不足、問題多，建議民眾每天早晚可各喝1杯牛奶（1杯約240C.C.）。自由時報 ・ 23 小時前
成大醫：國人鈣質攝取普遍不足 僅1-3歲達建議量
（中央社記者張榮祥台南19日電）成大醫院今天表示，國民健康署民國106年至109年國民營養健康狀況調查，國人鈣質攝取普遍不足，僅1歲至3歲族群達到建議量，其他年齡層攝取量約為需要量一半。中央社 ・ 1 天前
神仙姐姐「劉亦菲減肥法」大公開！專家揭3類人不適用：試試升級版本
女星劉亦菲憑藉《玫瑰的故事》，拿下2024年10大陸、韓劇女主角討論度排行第2名，僅次於《淚之女王》金智媛，她的「輕斷食減肥法」更是多次衝上登上小紅書熱搜。對此，減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，網路瘋傳的劉亦菲減肥法確實很適合「急救型瘦身」，並分享「2.0版本」減重方式。優活健康網 ・ 1 天前