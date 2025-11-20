花椰菜抗癌卻易藏汙納垢 無毒教母：流水是最安全的清潔工具！

十字花科蔬菜因富含防癌成分而受到營養學界重視，然而花椰菜與青花菜外型緊密的花球結構容易藏污納垢，讓許多人在清洗時感到困擾。「無毒教母」譚敦慈分享了一套簡單有效的清洗方法，只需流動清水和一根烤肉夾，就能徹底去除農藥殘留與菜蟲，讓民眾安心享用這些營養豐富的蔬菜。

十字花科蔬菜因富含防癌成分而受到營養學界重視，然而花椰菜與青花菜外型緊密的花球結構容易藏污納垢，讓許多人在清洗時感到困擾。 （示意圖／Pixabay）

譚敦慈在《醫點不誇張》節目中強調，清洗蔬果時最關鍵的是使用「流動清水」，而非添加醋、小蘇打或鹽巴等輔助物質。她解釋道，這些添加物反而會使農藥更容易附著在蔬菜表面。她建議的清洗方法是先準備一盆水，將花椰菜放入並蓄滿水，再用烤肉夾穿過菜梗固定，防止花球浮起。接著調整水龍頭成如竹筷般細的水流，讓清水持續溢流約12至15分鐘，如此便能有效沖出深處的泥沙與蟲卵，同時洗去殘留農藥。

廣告 廣告

「只要動作確實，清水就是最安全的清潔劑。」譚敦慈強調，這種方法不僅能讓花椰菜洗得乾淨，也避免了使用清潔劑可能帶來的化學殘留風險，讓民眾能更安心地享用這類營養價值高的蔬菜。

譚敦慈認為流動的清水是最安全的清潔劑。 （示意圖／Pixabay）

醫師張適恆補充說明，花椰菜中含有「異硫氰酸酯」（ITC）成分，具有抑制腫瘤分裂、促進癌細胞凋亡的功效，對預防癌症有潛在幫助。美國加州於2024年9月發表的研究更發現，平時有攝取十字花科蔬菜習慣的膀胱癌患者，在治療後若每月食用約2.4碗未煮過的花椰菜，能降低44%的癌症復發機率，顯示這類蔬菜在防癌方面的實質效益。

專家提醒，想透過飲食達到防癌效果，除了攝取多樣蔬果外，掌握正確的清洗與烹調方式同樣重要，這不僅能減少營養流失，也能降低化學殘留的風險，讓健康從餐桌真正開始。近年隨著健康意識提升，花椰菜與青花菜因其營養價值與防癌潛力，已成為許多家庭餐桌上的常客，正確的清洗方式更顯得格外重要。

延伸閱讀

台北天文館預告2026年天象大爆發！月全食、流星雨輪番登場

資源再利用！東勢綠資材中心提供「免費破碎木料」

屏東越籍男雙刀狂砍同鄉 一審判5年6月上訴遭駁回