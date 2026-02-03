花榮家歡慶住民百歲壽辰 軍民同樂

花蓮榮家三日舉辦陳惠榮伯伯百歲壽辰暨二月份住民慶生會，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。榮家附設幼兒園的小朋友們特別到場，開心為爺爺奶奶們獻唱〈生日快樂歌〉，純真的歌聲與燦爛笑容，為慶生會增添滿滿感動。

花防部指揮官黃超政中將特別率領「正義部隊」官兵弟兄蒞臨祝壽，帶來融合花蓮在地特色的精彩演出，包括原住民舞蹈、經典歌曲〈相思爬上心底〉演唱，以及國軍專屬的生日祝壽歌，現場掌聲不斷、氣氛熱烈。

百歲壽星陳惠榮伯伯在眾人祝福下吹熄蠟燭，並開心表示：「希望大家都能健健康康，活到老。」一句樸實的祝福，道出長輩們最真摯的心願，也感動在場每一位來賓。

活動中特別邀請甫自泰北返國的魔術師黃信凱帶來精彩演出。黃信凱有「政治魔術師」之稱，曾於國內外超過十位總統及多位宗教領袖前表演，亦是首位登上聯合國舞台演出的華人魔術師。他在表演中巧妙融入自身成長歷程，分享面對挫折、失敗與自我懷疑時，如何透過堅持與正確信念逐步突破困境，帶給長輩與現場來賓滿滿正能量。

慶生會中，黃超政中將特別親自為百歲壽星配戴由輔導會主任委員致贈的金鎖片，象徵長命百歲、平安順遂與國家永遠的守護；並致贈每位長輩國軍脖圍及小紅包，表達國軍對榮民長輩的敬意與祝福（見圖）。



黃超政中將表示，榮民長輩一生為國奉獻，是國家最珍貴的資產，國軍將持續以實際行動關懷照顧，讓長輩感受到社會的溫暖與尊重。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝花防部、表演團隊及所有貴賓的用心參與，讓長輩在歡笑與祝福中度過難忘的生日。榮家將持續打造溫馨、尊嚴且充滿關懷的生活環境，陪伴住民長輩活的健康、過的精采、天天都有笑容與期待。