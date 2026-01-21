花榮處善用安心御老平台訪視榮民眷 科技串聯整合關懷不間斷

因應高齡化社會來臨，為提升對年長及高風險榮民(眷)之關懷效能與服務品質，花蓮縣榮民服務處善用輔導會近期開發的「安心御老平台」系統，串聯臺北榮民總醫院玉里分院、鳳林分院、長照個管、居家長照機構等民、社、衛政單位，整合訪視紀錄、需求通報與資源媒合等功能，協助社區服務組長即時掌握榮民(眷)生活狀況（見圖），打造更即時、周全且有溫度的照顧服務網絡，落實輔導會及該處對榮民(眷)持續不間斷的關懷。

花蓮縣榮服處表示「安心御老平台」系統具備行動化管理與即時回報功能，該處責任區輔導員及社區服務組長於執行關懷訪視時，可同步更新榮民(眷)健康狀況、生活需求及突發事件回饋，並即時通報相關單位協助處理，有效縮短服務反應時間，提升照顧精準度，讓服務真正做到「主動關懷、即時服務」。

近日花蓮縣榮服處由副處長率領責任區輔導員及社區服務組長，依據「安心御老平台」提供高風險榮民(眷)名單，前往花蓮縣富里鄉年長、獨居及身體狀況評估高風險榮民(眷)家中進行訪視關懷，訪視過程中，副處長及服務組長除親切問候、傾聽長輩心聲外，也透過「安心御老平台」直接鍵入更新當日訪視現況，確保後續服務與福利資源能即時銜接，讓每一份關懷能持續延伸不間斷。

本次關懷訪視其中一位高齡98歲遺眷陳奶奶，因獨居偏鄉地區，長期臥床行動不便，該處透過「安心御老平台」掌握其生活狀況，平台系統定期安排關懷行程，主動詢問其身體狀況及成人尿布等日常物資需求，副處長細心關懷其生活起居情形，傾聽長輩分享生活點滴，讓遺眷感受到如同家人般在一起陪伴與照顧，也讓獨居生活多一份安心感與依靠感。

花蓮縣榮服處蕭振嘉處長表示，服務照顧榮民(眷)始終是榮服處持續推動的核心任務，面對服務需求日益多元，必須善用科技工具整合輔助人力服務，才能讓關懷更即時、更有感。未來將持續深化「安心御老平台」的實務運用，結合在地資源與跨單位合作，落實全方位照顧與心理關懷，讓每一位榮民(眷)都能在熟悉的住家土地上，安心、尊嚴地安享晚年。