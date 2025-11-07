花榮處辦廠商代表說明會 強化連結合作並倡廉誠信
花蓮縣榮民服務處強化與公部門、民營企業及學校的聯繫合作，七日假吉安鄉農會-山海正甜吉製冰所，辦理「114年度企業廠商代表說明會」（見圖）。
說明會特別邀請花蓮就業中心、安禾工程顧問有限公司、秧悅美地度假酒店、瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司、欣欣水泥企業股份有限公司、臺東農場及國立空中大學花蓮學習指導中心等二十家民營企業、公私立大專院校及公部門代表參加。會中宣導輔導會促進退除役官兵就業輔導措施，並針對產業用人等議題相互交換意見，深化推介退除役官兵就業合作平台，共創三贏局面。
活動中除介紹輔導會「民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵實施計畫」外，並配合輔導會「誠信治理，公私共榮」心手相廉向前行專案，於會中辦理企業誠信宣導簡報並播放法務部廉政署企業誠信主題微電影~「幸福勻勻仔行」影片，及宣導相關廉政作為與近期發生案例。另由花蓮就業中心王春梅主任及原住民族委員會花蓮區就業服務辦公室郭嘉琪專員，針對目前勞動部因應關稅的政策及促進原住民族就業獎勵計畫宣導說明，並就推介就業、用人求才等議題相互交換意見，現場互動熱絡，讓與會者獲益良多。
會前特別參訪吉安鄉農會保健作物加工廠，由李廠長帶領大家認識保健作物加工程序，並表示該加工廠通過有機代工認證、HACCP、ISO22000，用最新穎的代工設備、最專業專職的工作人員，開創優質的作物加工面向，提升產品的價值，歡迎少量代工，產品價格親民同時也是在地小農的好夥伴。處長蕭振嘉致詞感謝廠商協助推展退除役官兵就業的努力，希望來年能更緊密的合作，為退除役官兵提供更多的就業機會，以及良好的工作環境；同時鼓勵退除役官兵利用輔導會的職訓補助在職進修，充實職場技能。
