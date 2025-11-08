花毯節.小琉球湧遊客「好天氣快玩」 蚵農防颱急收蚵棚回港
台中市 / 綜合報導
鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以輕心已經開始防颱，把生財工具，獨木舟、SUP等先收好，另外嘉義蚵農也是抓緊時間，將蚵棚收進港內。
6萬株波斯菊、百日草等花卉隨風飄搖，還有飛天小女警造景，超級Q吸引民眾拍照打卡，台中花毯節8日上午開幕，吸引大批遊客出遊賞花，民眾說：「感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，想說趕快趁今天(8日)，第一天開幕來看看。」種苗改良繁殖場長張定霖說：「陣風超過8級以上會倒，如果強降雨的話，就會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，就會關場。」
趁颱風還沒來，趕快玩的還有這，一早東琉線滿滿的遊客，都要搭船去小琉球玩，不過島上居民面對颱風可不敢掉以輕心，船上也開始載物資，因為10日下午就是末班船，1112號也確定停航2天，小琉球業者也抓緊時間先防颱。
屏東小琉球業者說：「所有東西都要收起來，不然會被吹走。」屏東小琉球業者說：「獨木舟，SUP，都會陸續搬回來店裡。」同樣繃緊神經的還有嘉義布袋，蚵農紛紛把蚵棚收進來，加緊固定作業，就擔心颱風期間，強風大浪，會造成嚴重損失，嘉義蚵農說：「趕快來整理，不然颱風來整個都不見。」嘉義蚵農說：「颱風路線，感覺會很嚴重，怎麼變化是還不知道，先預防起來。」
蚵農想起之前颱風把10幾個蚵棚都吹走了，實在心疼，所以這回就算蚵還不大，也先收回來港內，東石蚵農同樣加緊作業能收多少是多少，嘉義蚵農說：「大家盡量防颱，像這個棚子用好也要固定好，我之前養在布袋港外面那邊，(颱風來)整個都不見。」嘉義蚵農說：「現在蚵還很小(但還是得先收)，大家都很害怕啊，怎麼可能不會影響。」
鳳凰颱風來勢洶洶，民眾趁好天氣趕快出遊，業者蚵農也加緊腳步先準備防颱，只求損害降到最低。
更多華視新聞報導
台中花毯節「飛天小女警」吸睛 遊客憂鳳凰颱風攪局
把握晴天！ 「鳳凰」颱風來襲 最快週一海警.週二陸警
「鳳凰」颱風眼已開！ 持續增強中 估週日登陸呂宋島
其他人也在看
「用一枝菸救一條命」 歸仁警機警搶救企圖跳樓男子
記者黃文記／歸仁報導 歸仁警分局媽廟派出所日前晚間十時許接獲報案，一名男子因婚姻問題…中華日報 ・ 12 小時前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 11 小時前
平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷
記者丘安／平鎮報導 桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐…中華日報 ・ 10 小時前
雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
艋舺龍山寺捐贈新北消防器材 侯友宜回贈感謝狀 (圖)
台北艋舺龍山寺8日捐贈新北市消防局4套震災支撐器材組及1套潛水救援裝備，新北市長侯友宜（左3）回贈感謝狀，由龍山寺董事長黃書瑋（右2）代表接受。中央社 ・ 9 小時前
家寧媽未提再議！Andy老師挨告誹謗不起訴確定
網紅Andy老師（王崇睿）因眾量級頻道財務糾紛與前女友張家寧家人對簿公堂，其中張家寧母親曾淑惠曾控告王崇睿加重誹謗及違反個資法。新北地檢署日前已對王崇睿做出不起訴處分，由於曾淑惠未在法定期限內聲請再議，不起訴處分已正式確定。中天新聞網 ・ 1 天前
家寧媽媽輸了！反告誹謗「不起訴確定」 Andy吐心聲：堅信要說出真相
【緯來新聞網】YouTube頻道「眾量級CROWD」前團員Andy老師，因與前女友張家寧爆發財務糾紛緯來新聞網 ・ 13 小時前
韓星「極樂畫面」手滑上傳！女性芳名「全帶價」下場曝
娛樂中心／李汶臻報導39歲南韓音樂劇演員金駿永（김준영） 近年來憑藉演出音樂劇《拉赫曼尼諾夫》及話劇《莫札特傳》等作品吸粉無數，憑藉精湛演技人氣急速攀升。豈料，他日前卻因在IG私帳手滑上傳一張照片，捲入聲色場所疑雲。他事後急刪照片並發布道歉聲明，但仍遭公司和所有劇組大動作切割。韓國警方也介入調查此案，金駿永是否犯法仍有待釐清。民視 ・ 10 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉...華視 ・ 9 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 16 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 11 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前