花海盛放吸人潮！ 新社豪送500條杏鮑菇香腸 橘紅花浪本週最美

2025新社花海暨臺中國際花毯節自開展以來，參觀人次已強勢突破200萬大關，成為全台秋冬旅遊最熱門的打卡聖地。為感謝遊客熱情支持並推廣在地優質農產，台中市政府觀光旅遊局攜手農業部種苗繁殖改良場與新社區農會，於11月21日舉辦感恩回饋活動，現場豪氣現烤500條新社特產「杏鮑菇香腸」免費發送，香氣四溢吸引大批民眾排隊領取，在微涼的深秋為遊客暖胃又暖心。

「賞花不僅要飽眼福，更要飽口福！」新社區農會總幹事羅文正表示，新社不僅是花卉之鄉，更是優質香菇的產地。本次活動特別準備的「杏鮑菇香腸」，是造訪花毯節不可錯過的國民美食。

除了美食吸睛，本週更是花況的「巔峰時刻」。台中市觀旅局局長陳美秀指出，今年花毯節話題不斷，除了備受矚目的「飛天小女警」裝置藝術與中部8縣市農業行銷展售會外，最令人期待的自然景觀也將在本週迎來最高潮。

園區內廣達2公頃的「橘色波斯菊」花海與約1公頃的「紅色百日草」目前已進入全盛綻放期。

園區內廣達2公頃的「橘色波斯菊」花海與約1公頃的「紅色百日草」目前已進入全盛綻放期。放眼望去，整片橘紅色花浪隨風起伏，與遠方山巒相互輝映，形成震撼的視覺效果。這片期間限定的「橘色風暴」預計將成為本週攝影愛好者與網美們的必拍熱點。

為了讓觀光效益擴散至在地產業，活動現場更安排了花蝴蝶與仙子展現曼妙舞姿，象徵新社觀光產業「振翅高飛」。現場精選了多樣新社在地青農的特色商品進行走秀展示，展現新社農業的創新軟實力。

新社休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮熱情推薦，遊客在賞花之餘，不妨深入探訪在地青農品牌，尋找專屬新社的特色體驗，包括：「泥香草莊」主打食農教育，推出科技泥DIY與艾草香茅造型蚊香，讓植栽不再需要當「黑手」。「江家玫瑰園」：展出玫瑰香膏DIY及有機玫瑰周邊，散發天然芬芳。「百菇莊」帶來可愛療癒的菇蕈太空包，讓民眾在家也能體驗菇農採收的成就感。「小路休閒農場」推出獨特的「搖搖冷萃馬告咖啡」試飲，結合在地香料與咖啡文化。

花蝴蝶與仙子在現場為新社在地青農的特色商品進行走秀展示，展現新社農業的創新軟實力。

觀旅局補充提醒，2025新社花海暨臺中國際花毯節活動將持續至11月30日止，每日開放時間為上午8時30分至下午4時30分。尚未造訪的民眾請把握最後一週的黃金賞花期。此外，為了回饋遊客，凡在現場拍攝美照並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定貼文，就有機會抽中由澳門航空贊助的台北/台中/高雄至澳門來回機票。更多活動詳情與交通資訊，請上「台中觀光旅遊網」或「台中國際花毯節」官網查詢，趁著花開正美，來趟新社深度之旅吧！

