花海稻浪共織農村美景，田中稻草藝術節打造12公頃大地畫布。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣田中鎮地處濁水溪上游灌溉區，水質富含礦物質與微量元素，孕育出優質稻米與多樣農產，素有「稻穗的故鄉」美譽。為推廣在地農業特色與優質農產品，田中鎮農會於12月20日至21日，在頂潭里望高瞭舉辦「2025秋收冬藏稻草藝術節在地推廣活動」，吸引眾多民眾共襄盛舉。

田中稻草藝術節現場景物。圖／記者鄧富珍翻攝

活動場地選在風景遼闊的望高瞭，將12公頃稻田化為天然畫布，田間種植盛開的波斯菊花海，並結合多座大型稻草裝置藝術，包括深受大小朋友喜愛的卡通造型稻草人，展現農業廢棄物再利用的創意巧思。透過藝術與農業的結合，傳遞永續農業與在地生產、在地消費的理念。

活動期間同步邀集農業產銷班、家政班及青年農民設攤展售，行銷米糧、蔬果及多元農特產品，鼓勵民眾以實際行動支持在地農業。舞台節目由家政班表演揭開序幕，並安排在地團體與校園、社區社團輪番演出，展現田中融合傳統與現代的農村文化風貌。

田中稻草藝術節現場景物。圖／記者鄧富珍翻攝

現場亦舉行多項農業表揚活動，包括台灣稻米達人冠軍賽及國產龍眼蜂蜜評鑑頒獎，肯定農民長期投入農業生產的努力與成果。展售區集結產銷班、青農、四健與綠照站成果，呈現食農教育與農業政策的實踐成果，並搭配國產豬肉推廣活動，吸引民眾參與互動。

主辦單位表示，希望透過稻草藝術、花海景觀、文化展演與親子體驗，讓更多人走進農村、認識農業價值，進而支持在地生產，打造兼具觀光、文化與永續理念的農村旅遊新亮點，讓田中成為民眾心中溫暖而具魅力的農村目的地。

田中稻草藝術節現場。圖／記者鄧富珍翻攝

花海稻浪共織農村美景，田中稻草藝術節打造12公頃大地畫布。圖／記者鄧富珍攝

