花海送別英雄余家昶 北捷宣布設立「悼念牆」

社會因為不捨隨機攻擊事件中見義勇為，而犧牲性命的「英雄」余家昶，台北捷運公司宣布，將於25日在捷運台北車站內通往M7出口的通道上，設置暫時性悼念牆，在紀念碑完成前，提供民眾表達追思與敬意的空間。

配合悼念牆施作期程，台北捷運23日晚間邀請教會到場獻唱聖歌，並適度調整現行獻花空間，在25日悼念牆正式設置前，也將在既有牆面增設臨時留言板，讓民眾持續留下悼念。

