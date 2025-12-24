花海送別"北捷英雄"! 12/25將正式設置北車悼念牆

生活中心／綜合報導

1219隨機攻擊事件之後，接連有無辜受害者離世，在第一案發現場，英雄余家昶以肉身阻擋兇嫌，但也不幸喪命，北捷在台北車站B1設置暫時性悼念牆，提供民眾追思，從事發至今，每天都有整排花海，要來致敬、紀念他。

1219隨機攻擊事件後，在台北車站現場第一時間見義勇為的英雄余家昶，最後傷重不治，在事發地B1這邊，連通道上每天都有整排花海來致敬。民眾：「每天經過，就覺得看了現場，感受會很難過，就會開始很有警覺性，希望這一切都沒有發生過，就舉例像台北車站裡面有一個憲兵的紀念碑，有一個事蹟一樣，有一個事件的...有個記憶啦。」台北車站地下一樓，近期還在裝修，北捷跟店鋪、家屬溝通後，提供多元的追思方式，B1層通往M7出口，平安夜前，有教會來獻唱詩歌，目前擺放臨時留言板，耶誕節將正式設置暫時性悼念牆，後續還有線上留言板，等紀念碑完成，要致敬這名北捷英雄余家昶。

余家昶肉身擋刀不幸喪命 １２／２５將正式設置北車悼念牆

耶誕節當天，北車M7通道口將使用施工圍牆當「暫時悼念牆」。（圖／民視新聞）





記者林莉：「除了這一長條的花束擺放區，這兩面施工圍牆，在北捷徵得店舖同意之後，12/25將成為暫時性的悼念牆。」只是說這邊的通道空間比較窄，捷運公司提醒，獻花區只適合放花束，盡量不要擺放飲料、或食品，如果有不合宜物品，或是留言板上，有不適合字詞，將會另行處理，這起無差別攻擊事件，不只台灣大篇幅報導，日本媒體也很關注。旅日民眾：「我住在日本，然後那邊的新聞，播的比台灣還誇張，所以朋友都有傳訊息來關心，我們台灣O不OK這樣，謝謝(余家昶)挺身而出，不然不知道後果會不堪設想。」





余家昶肉身擋刀不幸喪命 １２／２５將正式設置北車悼念牆

日本神戶市議員上畠富弘、吉田健吾，低調來到誠品南西店外獻花悼念。（圖／民視新聞）





日本神戶市議員上畠富弘：「雖然發生了這樣的事件，但日本人並不會因此就不來台灣，反而正是因為這種時刻，我想會有更多日本來想到台灣來，表達支持台灣的心意。」就連日本神戶市親台派議員上畠富弘、跟吉田健吾，也低調來到案發地之一的誠品南西店外獻花悼念，儘管神情凝重，但挺台灣溫暖的心意，從言語中表露無遺。





