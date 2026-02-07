花海＋交響樂＋客庄文化 美濃春季最療癒風景曝光

▲賞花、聽歌、逛市集還能DIY，美濃花海音樂會成親子最愛。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「花海彩繪大地、樂活在美濃」系列活動，七日下午於美濃登場，結合花海景觀、音樂會、市集與客家文化元素，吸引不少民眾前來參與。包括中央客委會主委古秀妃、高雄市客委會主委楊瑞霞、杉林區區長蕭正益、市議員林義迪及美濃農會總幹事鍾清輝等貴賓到場，與鄉親一同感受花海盛開的季節風景與客庄氛圍。

音樂會依活動流程於下午展開，由主持人開場介紹活動主軸後，安排竹頭背客家八音演出揭開序幕，接續由國樂團體帶來國樂演奏，並由南台灣交響樂團呈現「老歌時光機音樂會」。後續節目包含大提琴、薩克斯風及二胡等器樂演出，最後由歌手以自彈自唱方式壓軸演出，節目內容橫跨傳統客家音樂與多元樂風，讓民眾在花海景致中欣賞豐富多元的音樂演出。

▲花海作畫、音樂作伴，美濃春天原來可以這樣慢慢玩。

美濃區公所表示，透過花海、音樂會、市集與文化活動的整合，希望引導民眾以輕旅行方式走入美濃，深入體驗客庄文化與在地生活樣貌。活動現場除安排音樂演出外，也有市集與甜筒花束ＤＩＹ體驗，深受大小朋友喜愛，不少民眾一邊聆聽音樂、一邊動手製作花束，廣場一隅不時傳出歡笑聲，為活動增添熱鬧氣氛。

中央客委會主委古秀妃致詞時表示，感謝美濃安排時間，讓她能夠回到自己的故鄉，與熟悉的鄉親朋友相聚，也感謝大家長期以來對客家事務與客家文化的支持。

高雄市客委會主委楊瑞霞指出，今年花海以四大主題為策展主軸，並與高雄市政府「冬日遊樂園」活動跨界合作，在花海園區中設置今年主題的「超人力霸王」裝置彩蛋，邀請民眾走進花田間尋找，為賞花行程增添互動趣味。

楊瑞霞也提到，位於永安路的福廠已重新打造並恢復為木造形式，重現早年客庄信仰空間的樣貌。她指出，自去年起，相關土地伯公集中安奉的儀式，已移至美濃文創中心廣場舉行，透過開放公共場域的方式，讓更多民眾能實際參與、認識客家傳統信仰文化，也誠摯邀請鄉親與遊客一同前來共襄盛舉。

她並說明，依客家庄傳統習俗，庄內十三座土地伯公，自農曆十二月二十五日起集中安奉，至元宵節後再各自回座，象徵聚福納祥與歲時循環，為客家文化中極具代表性的信仰傳統，可說是一項珍貴的無形文化資產。（圖╱美濃區公所提供）