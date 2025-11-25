《花漾爺爺》韓星李順載離世享耆壽91歲 今年1月「最後身影」曝

韓國「國民爺爺」演員李順載於25日凌晨平靜辭世，享耆壽91歲。這位因《花漾爺爺》節目在台灣廣受歡迎的資深演員，演藝生涯長達近70年，堪稱韓國演藝圈最高齡的現役表演者。今年1月，李順載才以《狗之聲》獲得大獎，當時已需他人攙扶上台，這也成為他最後一次公開亮相。他曾隨《花漾爺爺》節目來台，引發韓國人瘋台灣熱潮，為無數觀眾留下深刻印象。

韓國演員李順載逝世。（圖／news1提供）

韓國媒體以「演藝人生70年，既是時代的面孔又是聲音的演員李順載，離開了人世」來報導這位傳奇演員的離世消息。李順載於1956年出道，演藝生涯接近70年，創作了無數膾炙人口的作品。在今年1月的KBS演技大賞上，他站上台說出第一句話就讓全場爆出掌聲。當時他表示：「我總是準備好，想著會有好的機會到來，所以今天得到了這麼美麗、這麼美好的獎。」這段話令人動容，而他當時虛弱的身體狀況已經亮起紅燈，需要別人攙扶。

在韓國綜藝節目《花漾爺爺》中，李順載展現出充滿智慧又溫柔的一面，因此被親切地稱為「國民爺爺」，他豁達的生活態度深受觀眾喜愛。十幾年前，他隨《花漾爺爺》節目來到台灣，當時造成大批粉絲接機追星，更掀起了韓國人瘋台灣的熱潮。

「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世，享耆壽91歲。（圖／news1提供）

李順載在韓國演藝圈扮演著「爸爸」或「爺爺」的角色，影響了半個演藝圈。他直到生命的最後階段仍然盡力演出。李順載剛在本月過完91歲生日，他的離世讓許多粉絲感到心痛，但他留下的每一幕表演都將永存在觀眾心中。

