花火節拍照洩姦情？大胃王女神遭疑外遇網紅攝影師 本人道歉了

娛樂中心／綜合報導

雪兒在花火節拍照行為挨轟。（圖／翻攝自IG）

香港知名大胃王網紅雪兒日前到日本參加熱海花火節，不過卻遭當地民眾爆料，不只全程站著拍照擋住後排觀眾，影響煙火的觀賞體驗，就連一旁打燈的拍照者並非老公，而是另一名網紅攝影師，也引發外遇疑雲的討論，對此，雪兒發聲致歉並說明感情現況。

雪兒在輿論發酵後，連忙在IG發布道歉聲明，坦承補光站立拍攝的行為相當自私，對此也感到後悔，除了道歉之外，雪兒表示當天的確是網紅攝影師「霍哥」同行拍攝，不過雪兒強調跟前夫早已離婚跟分居，表示前夫僅是圈外人士，呼籲外界不要去打擾他。

至於分開的主因，雪兒解釋是兩人理念、價值觀不同，最後，雪兒表示因為沒有對外說明感情狀況，而引發此次的誤會感到抱歉，如今她與前夫已經分手，因此不希望個人的事情再度影響前夫生活，並喊話大眾不要做不實揣測。

雪兒發布道歉聲明。（圖／翻攝自IG）

