花燈結合竹編 竹山竹藝燈會展匠心工藝魅力

▲2026竹山竹藝燈會展現匠心工藝魅力。(圖：竹山鎮公所提供)

「2026竹山竹藝燈會」即日起至三月七日於竹山盛大展出，邀請民眾走進竹山小鎮，在光影與竹藝交織的冬日夜晚，感受最溫暖的節慶氛圍。今年燈會適逢馬年，以「馬」為主題，結合竹山最具代表性的竹藝文化，打造全台灣獨一無二的竹藝燈會。

竹山鎮公所表示，本次主燈「馬躍蝶舞」特邀知名竹藝大師邱錦緞親自操刀，馬身結構採傳統花燈骨架鑲嵌竹編藝術，並運用「六角穿花」、「輪口編」與「六角穿風車編」等傳統工法，精準勾勒出馬匹的動勢與肌理張力，充分展現工藝師的匠心巧手。

主燈周圍紫斑蝶點綴其中，蝶翼選用絨布質感，並鑲嵌地方知名的林芳仕老師手工彩色琉璃鑲嵌設計，於陽光下折射出由淡紫漸變至亮藍的夢幻色澤，傳遞守護家園、珍愛生態的竹山精神；竹山鎮公所也特別感謝紫南宮全力贊助，成就這座融合工藝之美與在地精神的精湛之作。

本屆燈會特邀二十五位工藝師共同創作，推出多件富有巧思的竹藝燈座，部分作品結合斜切竹管、漂流木等素材，呈現出雄偉與動態氣勢，有的作品童趣可愛，有的則充滿懷舊經典，各個作品都精彩絕倫。燈座旁皆設有專屬QRCode，民眾可下載「竹山鎮公所APP」參與集點活動，還能看到工藝師介紹以及作品設計理念。集滿三十點後可至燈會服務台兌換限量宣導品，包含廣受歡迎的竹提燈、竹山保溫隨行杯、特色竹鍋墊、紫南宮錢母銀幣、竹藝燈會歡樂券，以及錢母套幣摸彩券等，數量有限，換完為止。

竹山竹藝燈會舉辦至今邁入第七年，燈會期間每週五、六、日及春節期間(初一至初六)，主燈區現場皆安排了豐富精彩的演出，誠摯邀請民眾攜家帶眷來到竹山，賞燈、拍照、漫遊老街，一起感受竹山最真摯的人情味與在地文化魅力。