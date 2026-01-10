花燈結合竹編 2026竹山竹藝燈會展現匠心工藝魅力

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「2026竹山竹藝燈會」即日起至3月7日於竹山鎮盛大展出，邀請民眾走進竹山小鎮，在光影與竹藝交織的冬日夜晚中，感受最溫暖動人的節慶氛圍。今年燈會適逢馬年，以「馬」為創作主題，結合竹山最具代表性的竹藝文化，打造全台獨一無二、融合傳統工藝與藝術美感的竹藝燈會。

▲今年燈會適逢馬年，以「馬」為創作主題，結合竹山最具代表性的竹藝文化，打造全台獨一無二、融合傳統工藝與藝術美感的竹藝燈會。

本屆主燈「馬躍蝶舞」特邀知名竹藝大師邱錦緞親自操刀設計製作。馬身結構採用傳統花燈骨架，巧妙鑲嵌竹編藝術，並運用「六角穿花」、「輪口編」與「六角穿風車編」等傳統竹編工法，精準勾勒出馬匹奔馳的動勢與肌理張力，充分展現工藝師精湛的匠心巧手與竹藝深厚底蘊。

▲竹藝燈會作品結合斜切竹管、漂流木等多元素材，呈現雄偉動態的藝術張力。

主燈周圍點綴象徵生態與希望的紫斑蝶，蝶翼選用細緻絨布材質，並鑲嵌地方知名工藝師林芳仕老師手工彩色琉璃鑲嵌設計，在陽光照射下折射出由淡紫漸變至亮藍的夢幻色澤，傳遞守護家園、珍愛生態的竹山精神。竹山鎮公所也特別感謝紫南宮的全力贊助，成就這座融合工藝之美與在地信仰精神的精彩主燈作品。

▲本屆燈會共邀集 25 位工藝師 共同創作，展出多件充滿巧思與創意的竹藝燈座作品。

本屆燈會共邀集25位工藝共同創作，展出多件充滿巧思與創意的竹藝燈座作品。部分作品結合斜切竹管、漂流木等多元素材，呈現雄偉動態的藝術張力；有的造型童趣可愛，有的則展現懷舊經典風格，各具特色、精彩紛呈。每座燈座旁皆設有專屬 QRCode，民眾可透過下載「竹山鎮公所APP」參與集點活動，同時深入了解工藝師介紹與作品設計理念，讓賞燈過程更具互動性與教育意義。

完成集點活動、集滿30點後，可至燈會服務台兌換限量宣導品，包括深受歡迎的竹提燈、竹山保溫隨行杯、特色竹鍋墊、紫南宮錢母銀幣、竹藝燈會歡樂券及錢母套幣摸彩券 等多項好禮，數量有限，換完為止。

▲燈會期間於每週五、六、日及春節期間（初一至初六），主燈區皆安排豐富精彩的表演活動，為賞燈民眾增添熱鬧氣氛。

竹山竹藝燈會自舉辦以來，今年已邁入第七年。燈會期間於每週五、六、日及春節期間（初一至初六），主燈區皆安排豐富精彩的表演活動，為賞燈民眾增添熱鬧氣氛。竹山鎮公所誠摯邀請全國民眾攜家帶眷走訪竹山，賞燈拍照、漫遊老街，在竹藝與光影之間，感受竹山最真摯的人情味與深厚的在地文化魅力。