花特34校慶 展現活力並持續推廣融合教育

各班喊創意口號

學生妝扮成珍珠奶茶

國立花蓮特殊教育學校今（21）日舉行「34週年校慶慶祝活動」，以「山容海納花正開，似水年華特芬芳」為主題，並結合環保，鼓勵師生「變廢為寶」，設計各班特色造型，展現特教學校學生的活力與獨特創意。



平常要「表現好」才能積點換珍珠奶茶，花特高三班這次特別妝扮成「人形珍奶」，導師張明觀說，學生們畢業後，要離開學校、進入社會，除了早就展開的職業轉銜，學校也會讓學生們多接觸「真實社會」，為融入社會做好準備。她表示，這次就是特別前往資源回收場，選用廢棄飲料杯，同時也讓學生們懂得垃圾分類。

花特校長馬心正指出，不只特教學生要融入社會，普通班學生也需要學習如何與特教孩子相處，因此，花特近年來一直致力於「融合教育」，不僅讓鄰近學校來參訪，也舉行相關研習與活動，讓大家更瞭解特教學生。



雖然因為學校活動中心整修，34週年校慶移師到鄰近的宜昌國小舉行，馬校長說，活動中心預計在明（115）年寒假可以整修完畢，35週年校慶將在學校辦理，屆時也歡迎各界前來，看見花特新面貌。