花現飲藏的美味飲品禮盒計畫成果暨碳標籤發表

花蓮縣政府在縣府前石雕公園舉辦「花現飲藏的美味飲品禮盒計畫成果暨碳標籤發表會」。(記者林中行攝)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府十六日在縣府前石雕公園舉辦「花現飲藏的美味飲品禮盒計畫成果暨碳標籤發表會」，花蓮縣長徐榛蔚發表縣府推動農產品包裝設計輔導與低碳轉型政策的階段性成果，展現花蓮以設計力結合永續力，帶動農業品牌升級的具體行動。

徐榛蔚表示，花蓮擁有純淨的自然環境與優質農業基礎，未來不僅要「種得好」，更要「說得好、做得永續」。她強調，縣府推動品牌升級與低碳轉型，並非僅為提升銷售表現，而是希望讓花蓮農產在國內外市場中，成為品質與責任兼具的代表，走出屬於花蓮的永續農業之路。

農業處長陳淑雯表示，花蓮縣政府自二０二０年起推動農產品包裝設計輔導計畫，持續以「在地文化結合現代設計」為核心，協助業者建立清楚的品牌識別與市場定位。

她指出，此次飲品禮盒計畫不只是包裝更新，而是從產品故事、文化脈絡到使用情境全面梳理，讓設計成為農產走向市場的重要橋梁，也讓消費者在選購過程中看見花蓮土地的價值與溫度。

花蓮縣政府農業處表示，目前已完成碳標籤驗證的案例，包括樂弟食品「銀川有機純米粉」及立川漁場「立川嚴淬黃蜆精」，展現花蓮業者將永續理念落實於實務的成果。

農業處指出，預計二０二六年將擴大推動至八家業者，透過制度化碳管理機制，協助建立低碳經營模式，回應消費者對永續品牌的期待，同步提升花蓮農產品的市場信任度與競爭力。

農業處強調，碳標籤制度不僅是揭露產品碳排資訊，更是協助企業進行流程優化與效率提升的重要工具。透過制度化的碳管理，業者能更清楚掌握減碳方向，消費者也能在選購時，以具體資訊支持對環境友善的品牌，形成市場正向循環。