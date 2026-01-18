花現飲藏計畫成果亮相 碳標籤展現綠色設計

花蓮縣政府16日在縣府前石雕公園舉辦「花現飲藏的美味—飲品禮盒計畫成果暨碳標籤發表會」，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，正式發表縣府推動農產品包裝設計輔導與低碳轉型政策的階段性成果，展現花蓮以設計力結合永續力，帶動農業品牌升級的具體行動。

活動現場同步揭幕「花現飲藏的美味」主題市集，透過品牌展售、體驗互動與舞台活動，邀請民眾近距離感受花蓮農產從產品內容、包裝設計到環境責任的全新樣貌，實踐「看得到、吃得到、感受得到」的在地品牌價值。

本次正式亮相的飲品禮盒，歷經專業設計團隊輔導，從包裝結構、視覺語言到品牌敘事全面升級，將花蓮的風土特色與文化故事融入設計之中，並於現場開放限量50組優惠預購。縣府期望透過設計加值，讓農產品不只是商品，更成為承載土地記憶與情感連結的文化載體。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有純淨的自然環境與優質農業基礎，未來不僅要「種得好」，更要「說得好、做得永續」。她強調，縣府推動品牌升級與低碳轉型，並非僅為提升銷售表現，而是希望讓花蓮農產在國內外市場中，成為品質與責任兼具的代表，走出屬於花蓮的永續農業之路。

農業處處長陳淑雯表示，花蓮縣政府自2020年起推動農產品包裝設計輔導計畫，持續以「在地文化結合現代設計」為核心，協助業者建立清楚的品牌識別與市場定位。她指出，此次飲品禮盒計畫不只是包裝更新，而是從產品故事、文化脈絡到使用情境全面梳理，讓設計成為農產走向市場的重要橋梁，也讓消費者在選購過程中看見花蓮土地的價值與溫度。

目前已完成碳標籤驗證的案例，包括樂弟食品「銀川有機純米粉」及立川漁場「立川嚴淬黃蜆精」，展現花蓮業者將永續理念落實於實務的成果。縣府並預計於2026年擴大推動至8家業者，透過制度化碳管理機制，協助建立低碳經營模式，回應消費者對永續品牌的期待，同步提升花蓮農產品的市場信任度與競爭力。

碳標籤制度不僅是揭露產品碳排資訊，更是協助企業進行流程優化與效率提升的重要工具。透過制度化的碳管理，業者能更清楚掌握減碳方向，消費者也能在選購時，以具體資訊支持對環境友善的品牌，形成市場正向循環。

發表會後，「花現飲藏的美味」市集為期兩天熱鬧登場，結合品牌展售、舞台演出與DIY體驗，邀請民眾以輕鬆方式認識花蓮在地農產與創新品牌，讓永續不再只是口號，而是融入生活的日常選擇。

資料來源:花蓮縣政府