花現龍井」系列活動啟動 藝術、農產、公益三箭齊發展現地方魅力

「花現龍井」系列活動正式啟動，透過歌唱大賽與攝影比賽，鼓勵民眾以歌聲與鏡頭捕捉龍井的自然景觀、農村樣貌與人文故事。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

二０二五年「花現龍井」系列活動正式啟動，台中市政府農業局輔導龍井區農會整合在地資源，以「藝術競賽」、「農產行銷」及「公益關懷」三大主軸，推出歌唱大賽、攝影比賽、農產推廣及影片公益捐贈等多元活動，串聯人文、農業與社會關懷，邀請全國民眾走進龍井，感受花開時節的在地風情與農村魅力。

農業局表示，「花現龍井」首先以藝術競賽揭開序幕，透過歌唱大賽與攝影比賽，鼓勵民眾以歌聲與鏡頭捕捉龍井的自然景觀、農村樣貌與人文故事。歌唱比賽提供不同年齡層展現才華的舞台，攝影競賽則邀請攝影愛好者走訪龍井，記錄花海、田園與生活日常，讓藝術成為推廣地方的重要媒介。

在農產行銷方面，農業局指出將於活動期間同步規劃農產展售與推廣行銷，結合在地農友，展現龍井優質農特產品，提升農產能見度與附加價值。透過活動現場展售及多元宣傳，讓更多民眾認識龍井農業的用心與品質，進一步帶動地方產業與農村經濟發展。

此外，農業局說明，「花現龍井」也融入公益關懷元素，規劃影片捐贈活動，將活動紀錄及宣傳影片捐贈予在地學校、社福團體或公益單位，作為教育推廣與地方行銷素材，讓活動成果回饋社會，落實文化分享與溫暖關懷。