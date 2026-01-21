花環局落實廢食用油回收 推動資源循環守護環境安全

花蓮縣環境保護局為強化資源循環再利用並維護環境與公共衛生安全，呼籲民眾及餐飲業者，切勿將使用過的油品任意棄置或倒入排水系統，應依規定妥善回收處理，共同落實環境保護責任，避免造成環境污染（見圖）。

縣長徐榛蔚表示，經妥善回收後的廢油品與專業技術處理後，可再利用於生質柴油、工業原料及永續航空燃料等用途，目前交通部正推動試辦添加永續航空燃料（SAF，Sustainable Aviation Fuel），並以2030年達成使用比例5%為目標，不僅有助於降低碳排放與環境污染，也能促進資源循環再利用，符合永續發展方向，而正確回收更是全民共同的責任，期盼民眾與業者配合相關政策，從日常生活中落實環保行動，攜手打造安全、潔淨、永續的生活環境。

環保局長饒慶龍指出，廢食用油若未經適當處理，排入下水道或環境中，容易造成管線阻塞、水質污染及污水處理負擔增加，對河川生態及公共衛生造成不良影響；此外，廢食用油若流入非法管道再進入食品製造流程，恐衍生食品安全疑慮，影響民眾健康。並呼籲餐飲業者(餐廳、小吃店、攤販等)應委託合法廢食用油回收業者進行清運，並確實保存清運及去化相關紀錄，以利查核；家庭用戶則可將冷卻後的廢食用油集中盛裝，交由清潔隊資源回收車或指定回收點回收，不得隨意棄置。

環保局將持續加強宣導與稽查作業，確保廢食用油流向合法及確保妥善處理，若經查證業者如有違規情形，將依違反《廢棄物清理法》規定，處以新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰，以維護環境安全與公共利益。