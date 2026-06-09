花生價崩！農民叫苦 怒斥政府沒作為
今年四月底傳出美國花生將零關稅進口，當時賴清德總統曾打包票稱美國花生難與國產花生競爭。雲林縣為全台最大花生產區，縣長張麗善說，美國花生零關稅且取消農產防衛措施消息傳出後，市場已出現明顯預期心理，一期花生價格跌幅相當明顯，加上近日接連強降雨影響採收，她十分憂心農民處境。立委張嘉郡說，一個多月前向中央示警還被質疑危言聳聽，農糧署沒作為已惹怒農民。
雲林一期花生本月陸續採收，目前採收面積約一成，但收購行情明顯不如去年同期。李姓農民指出，最近降雨如果再不停，將可能帶來災損，美國花生來勢洶洶，農民苦不堪言。
有農民及花生盤商抱怨，早就預判零關稅消息將影響市場，只有農業部一直說沒有影響，現在事實證明，不只花生，連蒜頭、玉米、地瓜、蔬菜都價跌，痛斥農糧署沒有作為。
中華民國落花生產業協會理事長黃伯文表示，目前乾燥帶殼花生每台斤約卅五元，往年一期作價格多在五十元以上，落差相當明顯。去年因二期作花生價格偏高，花生仁每台斤高達八十餘元，許多廠商進口花生仁備用，庫存增加，美國花生零關稅消息造成市場觀望氣氛，「預期心理」擠壓國產花生銷售空間，價格首當其衝，相關政策與進口規畫尚未明朗，業者普遍採取保守態度，大都還在觀望。
雲林花生烘乾場負責人張建豪說，花生價格每台斤四十至四十五元對農民比較合理，目前品質正常的花生僅約卅五元，確實偏低，尤其連日下雨還要請人烘乾，每分地烘乾費用約五、六千元，雨後採收含水、土量大，處理不易，烘乾費更高，以目前行情加上雨勢，「能保本就不錯了」。
至於今年一期花生為何價格偏低，張建豪說，雨後花生含水量高，若不妥善曬乾或烘乾，一旦受悶影響品質，價格會更差，尤其去年二期花生尚有不少庫存，造成盤商買氣弱，加上美國進口花生和關稅問題的預期心理，價格拉不上來。
張麗善表示，因應美國關稅的衝擊，中央政府成立三百億元農業安定基金，雲林縣府將爭取相關資源投入花生產業，希望透過適當措施協助穩定市場價格，避免農民血本無歸。
張嘉郡說，一個多月前，她就向政府示警，農業部承諾要落實花生「產地標示」，協助消費者識別國產花生，以及建立冷鏈及乾燥中心等，呼籲農糧署趕快提出對策。
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