花生價格創十年新低 張嘉郡籲農業部這樣做

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▲針對美國花生即將零關稅進口台灣，國民黨立委張嘉郡要求農業部轉作金要提高。（圖／張嘉郡辦公室提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台灣生產的「花生」正值採收期，沒想到今年才剛開盤，產地價格跌至每台斤33至36元，比去年同期每台斤50元相比，價差超級大，創十年新低。地方花生農苦不堪言，認為這可能與美國零關稅進口花生有關。而雲林縣花生產量佔全台九成，對此，縣長張麗善表示這就是市場的預期心理，國民黨在地立委張嘉郡要求農業部該儘速研議提高轉作價格，並落實標示原產地，以保障本土農民的生計與消費者的知情權。

花生價崩恐為市場預期心理導致

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張嘉郡表示，花生價格崩跌的原因有很多，包括市場的庫存量大，以及美國零關稅花生進口的預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，都會重挫花生的價格。一個多月前就向政府示警，當時還被說是危言聳聽。

張嘉郡呼籲，農業部當初也承諾要落實「產地標示」，協助消費者識別國產花生，以及建置「冷鏈及乾燥中心」等都要儘速盡快對外說明進度。另外，也要求相關部門針對加工食品落實「原料原產地」的明確標示，避免業者玩文字遊戲，並已提案修正《食品安全衛生管理法第22條》，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」的爭議。

張嘉郡籲提高轉作獎勵金

為解決花生農的困境，張嘉郡今日也在經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議，要求農業部針對即將開放美國零關稅花生進口，一個月內研議出在現行每公頃費用3萬5千元的轉作獎勵之上再提高，增加競爭力，以保障本土農民的生計。

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