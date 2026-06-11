花生價跌傳言傷農！卓榮泰下令三部會聯合稽查 杜絕刻意壓低收購價格

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

台灣生產的「花生」正值採收期，但卻傳出產地價格偏低，外傳是受台美對等貿易協定（ART）影響，農業部長陳駿季已駁斥此為不實訊息，強調ART都還沒實施，所有進口花生仍維持關稅；農業部並說明，近期國產花生價格較低，主要是受連日豪雨的影響。行政院長卓榮泰今（11）日也在院會上指示，農業部、公平會及法務部即刻針對花生產地展開聯合稽查，杜絕刻意壓低收購價格等不法行為，若有查到事證，依法究辦，全力維護花生農的權益。

廣告 廣告

根據行政院發言人李慧芝在院會後記者會上轉述，卓榮泰今天在院會上指出，雖然遭遇史上最少冬雨，全國水庫集水區降雨量僅有歷年的五至七成，但在這波梅雨來臨前，經濟部與農業部、國科會及地方政府密切合作，透過「珍珠串計畫」跨區調度總量5.2億噸水源，並利用水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業節水等措施，節水效益達11億噸。

卓榮泰並指出，尤其，在水情較為吃緊的南部地區，曾文水庫自今年1月23日起藉由「曾文南化聯通管」輸送2,000萬噸水量至南化水庫，使南化水庫在6月4日蓄水量最低點仍保有約1,700萬噸蓄水量，免除探底危機。而水庫珍珠串16條重要調度幹管，還有6條建設當中，請經濟部積極辦理，持續提升水資源利用效率。

卓榮泰表示，這波梅雨來勢洶洶，中央氣象署也啟動「大規模豪雨加強作業」，而這波梅雨總計帶來約3.9億噸水量，其中挹注曾文及烏山頭水庫超過4,900萬噸、南化水庫超過2,000萬噸，稍微舒緩南部地區水情。但防汛工作時刻都不能掉以輕心，還是要持續節約用水，請經濟部與內政部持續因應水情變化，守護國人生命財產安全。

卓榮泰並表示，除汛期前的各項整備之外，經濟部已於6月8日開設應變小組，在各縣市預布1,792台大型移動式抽水機，目前27處積淹水已在短時間內退水。但後續幾天，天氣仍呈現不穩定且易有強降雨，請各相關部會持續加強整備及因應，並與各地方政府密切合作，掌握第一時間正確資訊，做好因應準備。

卓榮泰說，感謝所有投入防汛工程及防汛整備的同仁，也請各工程單位務必落實施工安全管理。特別是日前在花蓮馬太鞍溪發生工地主任遭沖走失聯事件，所幸在消防弟兄透過無人機熱顯像空拍，在大片河床搜尋生命跡象，全力搜救下，人已平安獲救。為避免類似情事，請各工程單位務必通知廠商，以最高標準注意施工過程及作業風險，請地方政府要加強督導，確保大家的安全。

卓榮泰在最後也指示，請農業部、公平會及法務部即刻針對花生產地展開聯合稽查，杜絕刻意壓低收購價格等不法行為，若有查到事證，依法究辦，全力維護花生農的權益。

更多三立新聞網報導

卓榮泰基隆祈福喊「及時雨」！中央補助增至192億 助打造基隆黃金廊帶

軍公教今年調薪有望？人事總處：7月前完成評估、8月前可望定案

台鐵139歲拚轉型！鄭光遠揭「五大明珠」 便當、夢工場都是金雞母

彰化警遭毒駕輾壓重傷！季連成慰問並宣布：將督導「打黑反毒指揮小組」

