花生價跌農業部要查了！ 張麗善挺徹查：勿讓不肖業者打壓收購

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針對陳駿季喊話要展開跨部會聯合稽查是否有惡意打壓花生收購價等情況，雲林縣長張麗善表示支持。(資料照，記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕花生開盤價目前每台斤約35元，外傳價格偏低疑受台美對等貿易協定(ART)影響，農業部長陳駿季上午駁斥此為不實訊息，將展開跨部會聯合稽查是否有惡意打壓收購價等情況。對此花生最大產地的雲林縣，縣長張麗善表示，支持徹查，也希望中央也能提出短中長期規劃，不讓市場低迷。

陳駿季今上午在立院會前受訪，他表示，目前花生採收進度約5%，目前受豪雨影響，部分地區暫停採收，嚴厲駁斥國產花生價格不佳跟ART有關說法，ART根本還沒有生效，在農民還在採收之際，部分人士卻惡意放出這類消息試圖打壓收購價，強調不能因未實施的政策試圖影響現在的價格，表示針對這類打壓收購價謠言，將展開聯合稽查。

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張麗善表示，支持農業部嚴格徹查，絕不能容許不肖業者藉勢藉端壓低花生收購價格，讓辛苦耕作的農民成為受害者，目前台美關稅協定塵埃落定，美國農產何時進來，中央要有長遠規劃，不能等到時間到了才頭痛醫頭，應該要有預期準備，把傷害降到最低，農民才能安心。

張麗善表示，農民最需要的是明確訊息與政策方向，在國際經貿變局下，透過什麼樣的機制保護農民，農業安全基金如何運作並提供實質支持，也希望中央可以和外界說明。

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