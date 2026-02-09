花生卡在氣管！2歲童右肺塌、血氧剩63%插管搶救中

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰日前分享一起驚險案例。一名2歲男童在家中玩耍時，照顧者餵食花生後，孩子在大笑吸氣間突然嗆到，隨即出現劇烈咳嗽與呼吸困難。送醫後雖X光與鼻咽鏡檢查顯示正常，血氧卻持續下滑，最低僅剩63%。

醫療團隊深夜進行軟式支氣管鏡檢查，發現一顆花生卡在氣管內隨呼吸劇烈擺動，造成超過七成氣道阻塞，形成致命的球閥效應。此現象臨床上稱為Dancing Peanut，氣體進得去卻出不來。隔日花生滑入右主支氣管，導致右肺塌陷、縱膈腔偏移，情況急轉直下。耳鼻喉科醫師緊急以硬式支氣管鏡順利取出花生，血氧才回升至99%。

廣告 廣告

吳昌騰提醒，花生屬非顯影性異物，X光下幾乎無法偵測，未滿4歲孩童應避免食用。

另一起案例中，腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機因皮膚搔癢、尿液變深就醫，檢查發現肝指數超標、腎功能異常。追問後得知，司機長期食用家中受潮結塊的花生粉，研判已遭黃麴毒素污染。

洪永祥指出，食物磨成粉末後表面積大幅增加，吸濕速度遠快於整顆食材。粉狀物一旦產生黴菌或毒素，肉眼難以辨識且無色無味。根據台北市衛生局抽驗結果，花生製品屢次被檢出黃麴毒素超標。風險最高的粉狀物包括花生粉、科學中藥粉、五穀粉、即溶咖啡包及乳清蛋白粉。

洪永祥建議粉末狀食品保存三原則：購買小包裝並於開封後一個月內食用完畢；發現結塊或油耗味立即丟棄；存放於密封罐中避免頻繁進出冰箱造成水氣冷凝。

更多品觀點報導

咳不停竟是吃錯了！營養師曝7大地雷食物讓你越咳越慘

一直嗆咳、沙啞竟是肺癌！醫揭胃食道逆流藏致命警訊

