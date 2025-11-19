「花生吐司＋大冰紅」恐致癌？ 專家：不要過度恐慌

顏宗海表示，只要花生產品沒有變質，配什麼一起吃都可以。（示意圖／unsplash）

曾有腎臟科醫師示警「吃花生不適合配紅茶」，可能會增加致癌風險，但林口長庚臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海澄清，「民眾不需要因此過度恐慌，只要是正常、沒有發黴變質的花生產品都不需要擔心。」

腎臟科醫師江守山曾在臉書粉專發文稱，「最不適合配花生的飲料是什麼？答案是紅茶」，並說明這是因為紅茶水溶液中分離出化合物「茶黃素」（Theafulvins），雖然能降低其他食物致癌物的「致突變性」，卻會增強「黃麴毒素」的「致突變性」。

廣告 廣告

對此，就有網友好奇詢問「是不是花生吐司不能配大冰紅茶？」江守山便回答「是的」，同時強調不是花生醬就會有「黃麴毒素」，只是「容易有」。

針對這個說法，事實查核平台MyGoPen諮詢醫師顏宗海，他表示有研究顯示紅茶的「茶黃素」會增加「黃麴毒素」的變異，前提是那個花生已經發黴、有「黃麴毒素」，所以吃花生、或是花生產品時，只要確定花生產品都是安全、沒發黴，就不用擔心，「只要花生沒問題，配什麼一起吃都可以」、「民眾不需要因此過度恐慌，只要是正常、沒有發黴變質的花生產品都不需要擔心」。

此外，衛福部食藥署先前提醒，花生、玉米、豆類都可能會受到一級致癌物「黃麴毒素」感染，「黃麴毒素」毒性強，一旦汙染了，就一定要丟掉、不能再吃了，若想要避免黃麴毒素汙染，除了選擇較有誠信的品牌，避免購買來路不明的產品外，購買回家後應乾燥存放，開封後務必要冷藏密封，以免發黴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

明北部低溫探15度！「這天起」雨區縮小轉乾 下週又有東北風接力

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚