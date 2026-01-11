「花生尬可樂」你吃過嗎？甜鹹交織打造獨特飲食體驗

花生創意吃法大公開。圖：翻攝自農糧署FB

每年6月、11月是台灣新鮮花生的收穫季節，產地主要集中在雲林與彰化一帶，透過曬乾或低溫保存技術，讓這份在地美味能全年供應。農糧署日前在臉書分享，花生除了常見的水煮、油炸、煮甜湯或製作花生醬外，其實還有許多跨越文化且令人意想不到的獨特吃法，例如「花生可樂」，展現出國產花生多變的食材魅力。

農糧署表示，在傳統風味方面，「花生豆腐」是廣受喜愛的客家點心，其製作過程是將花生仁浸泡後打成漿，再加入地瓜粉及在來米粉製成粄類，口感Q彈扎實且綿密，民眾可依個人口味加入香菜、醬油膏吃鹹的，或是淋上蜂蜜享用甜味。此外，花生也是中式快炒「宮保皮蛋」的靈魂配角，將花生乾炒出香氣後切碎，撒在搭配蒜末、辣椒與醬汁拌炒的油炸皮蛋上，能為料理增添酥脆口感與濃郁香氣。

更讓人驚喜的是源自美國南方的特色小吃「花生可樂」，這是一種將焙炒後的鹽味花生整把投入冰涼玻璃瓶可樂中的創意組合。這種甜鹹交織的風味，讓民眾在飲用清涼碳酸飲料的同時也能咀嚼脆口花生，成為一種獨特的零嘴與飲料結合體驗。農糧署透過分享這些創意吃法，鼓勵民眾在日常生活中多多運用國產優質花生，發掘更多餐桌上的驚喜。

