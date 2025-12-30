【簡單易做】花生醬餅乾

香濃的花生醬，除了用來塗麵包外，也可以用來做餅乾喔！材料和做法都很簡單，充滿奶油香，喜歡花生醬的你，一定要試試！

食材

無鹽奶油, 120克

花生醬, 240克

紅糖或白砂糖, 70克

雞蛋, 1個

泡打粉, 1/2小匙

蘇打粉, 3/4小匙

鹽, 1/4小匙

中筋麵粉, 150克

料理步驟





步驟 1：用電動打蛋器打發奶油和花生醬，然後加入糖，拌勻





步驟 2：下雞蛋，再篩入麵粉、鹽、泡打粉和蘇打粉，拌勻



步驟 3：將麵糰放入冰箱，冷藏1個小時





步驟 4：拿出一份麵糰 (大約兩大匙份量），搓圓，再沾上白砂糖。放在鋪有烘焙紙的烤盤上，放入已預熱180度C烤箱，烤約13-15分鐘即可！





步驟 5：如圖

小撇步

*這個食譜可做約20塊餅乾

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：花生控必學！花生醬餅乾

