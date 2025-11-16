花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！
針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從營養學與流行病學的角度來看，這樣的說法並不完全正確。花生與糖尿病之間產生關聯，只有在吃錯方法，才有可能發生。
適量攝取堅果 有助預防第二型糖尿病
趙函穎指出，根據《JAMA Internal Medicine》2019年針對適量食用花生的研究發現，適量攝取堅果可幫助預防第二型糖尿病與心血管疾病。
看更多：改善胰島素阻抗怎麼做？吃地瓜、堅果能逆轉？4招降低胰島素阻
花生營養成分有助改善胰島素阻抗
趙函穎說，花生對血糖友善的原因有幾個關鍵。首先，花生約8成的脂肪來自單元不飽和脂肪酸，有助於改善胰島素阻抗。其次，花生富含鎂與膳食纖維，能協助血糖穩定。
吃錯方式 血糖失控元凶！
趙函穎提醒，真正值得警惕的是「吃錯方式」。市面上常見的蜂蜜花生、油炸花生、花生糖等產品，往往含有大量精緻糖與反式脂肪，每100克糖含量甚至高達30克以上，這才是導致血糖失控的元兇。
看更多：降血脂食物：10大天然食物排行榜 保健食品與降血脂早餐攻略
正確食用方法助穩定血糖與情緒
與其因為恐懼而完全戒掉花生，趙函穎建議，應該學會正確食用花生的方法，選擇性的吃：
優先選擇原味、帶皮、未油炸的花生。
每天建議控制在15～20顆左右，約一個湯匙的份量。
最適合的時機是在早餐、下午或睡前食用，有助於延緩血糖波動，避免飢餓造成暴食。
若有情緒性進食的狀況，水煮花生會是一個溫和又飽足的好選擇，既能補充脂肪與纖維，又能穩定情緒。
學會選對、吃對 花生就是寶
趙函穎表示，在幫助減重學員進行減醣飲食設計時，也會適度加入花生、堅果這類天然脂肪來源，作為代謝調整的輔助品。她強調，看待花生不需妖魔化，也無需神化，學會選對、吃對，才能成為健康的寶。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／趙函穎營養師
更多健康2.0報導
日本醫學博士推薦！每天雞蛋＋它防加速老化、骨鬆、緩解更年期不適
血糖高不只糖尿病！糖尿病前期還有救 名醫、視帝靠「這招」逆轉高血糖
每周1針瘦身是減肌肉還是減肥肉？飲食均衡才不會肌少症
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 16 小時前
不只太油！「這些食物」也害膽固醇狂飆 上班族很常吃
營養師李婉萍提醒，愛吃甜食、小吃與精緻澱粉的人容易讓壞膽固醇升高、堆積成脂肪。她建議以高纖澱粉取代精緻澱粉、多補膳食纖維、選擇優質蛋白與植物油，並搭配維生素D、E等營養素，有助改善膽固醇、維持健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做大腸鏡前一定要看！「低渣飲食清單」1圖看懂 這些食物絕對不能碰
最近身邊越來越多人開始安排做大腸鏡，但很多人一聽到要檢查就緊張到不行！其實，只要前幾天執行低渣飲食，整個過程不但順利，還能讓醫師檢查更清楚。營養師高敏敏指出，簡單來說就是少纖維、少殘渣、好消化的飲食，幫助腸道在檢查前徹底清乾淨！ ▲全穀雜糧類腸鏡前幾天建議改吃「精緻澱粉」讓腸胃更輕鬆．可以吃：白飯、白麵條、白土司．避免吃：糙米、玉米、燕麥、地瓜等含纖維穀類 ▲豆魚蛋肉類選擇軟嫩、易消化的蛋白質最合適．可以吃：魚肉、瘦肉、水煮蛋、豆腐．避免吃：煎的、炸的、不熟或太韌的肉類▲飲品類檢查前飲品也要注意顏色與成分．可以喝：運動飲料、蜂蜜水、椰子汁等，無渣無色飲品．避免喝：牛奶、優酪乳、乳酪等乳製品 ▲蔬菜類蔬菜不代表都能吃，要選「嫩葉菜」族群．可以吃：菠菜、小黃瓜、香菇．避免吃：竹筍、菜梗、芹菜等粗纖維蔬菜▲水果類果肉軟、水分多的水果比較適合．可以吃：木瓜、哈密瓜、荔枝、西瓜．避免吃：黑棗、芭樂、百香果、柿子等高纖水果▲烹調方式．建議：水煮、汆燙、蒸煮、清炒．避免：煎、烤、炸 高敏敏提醒，放進嘴裡需要「咬很多下」的食物，通常都不適合！記得「少渣、軟質、清淡」是原則，吃平常的五到七分飽即可。此外常春月刊 ・ 1 天前
薑黃素增強免疫力卻非人人適合！「３類人」食用恐反傷身
星馬餐廳推出薑黃飯作為特色主食，讓消費者在品嚐異國風味的同時，也能獲得薑黃素的健康效益。專家表示，薑黃有增強免疫力、改善手腳冰冷等多種功效，但孕婦、膽石患者及腎臟功能不佳者應特別注意攝取量，以免造成身體負擔。營養師建議，民眾在食用薑黃前應清楚了解自己的目的，並遵循每日建議劑量，切勿盲目跟風或過量攝取，以免適得其反，反而傷害健康！TVBS新聞網 ・ 1 天前
少吃還是胖！壓力大易發福 營養師推「4類食物」：代謝更順暢
壓力大容易讓人發胖！營養師高敏敏提到，當身體長期處於慢性壓力時，會讓人更想吃高熱量的食物，不只使體重增加，也會影響睡眠、情緒與代謝，建議多攝取富含「辣椒素、鎂、色胺酸、Omega-3脂肪酸」的食物，有助於提升腦內啡、多巴胺，使腦袋裡的快樂荷爾蒙變多，代謝也會跟著變順暢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
覺得自己每天都有喝水？營養師揭「4警訊」：身體缺水了
為了維持身體健康，每天都應攝取足夠的飲水量，營養師羅晞蕾提到，很多人會誤以為自己有喝水，但實際上都沒補夠，當水分不足時，身體會出現很多小警訊，呼籲民眾不要等到覺得口渴才喝水，雖然咖啡、茶、湯都能算一部分水分，但絕對無法取代白開水。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 3 天前
陳文茜宣布「癌症康復」 中止免疫治療曝心聲：放下恐懼回歸生活
【緯來新聞網】資深媒體人陳文茜歷長期與癌症黑色素瘤搏鬥，13日以〈自行宣告康復〉為題發布長文，透露她緯來新聞網 ・ 1 天前
甲狀腺亢進恐引發致命風暴！專家：高碘食物和咖啡應避免
甲狀腺亢進症嚴重可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克等急重症狀況，這個腺體負責調節全身能量代謝與體溫，一旦分泌過多賀爾蒙，身體代謝速度過快，就會出現心悸、手抖、怕熱、多汗、體重下降但食慾旺盛等症狀。中天新聞網 ・ 1 天前
「用隔夜飯炒飯」吃完險喪命！男子送醫呼吸困難休克 醫警告：再加熱也殺不死細菌
浙江省杭州市近日出現一起罕見的食物中毒案例，一名姚姓男子（化名）吃下用冰箱存放2天的剩飯炒成的炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，送醫時更已休克。所幸經搶救後脫離險境，院方診斷為由「蠟樣芽孢桿菌」感染引起的「炒飯症候群」。姊妹淘 ・ 21 小時前
網紅醫師蒼藍鴿告別眼鏡！不是近視雷射手術 用這招雙眼視力變1.5
網紅醫師蒼藍鴿近日接受新式植入式隱形眼鏡手術，他分享，從原本近視約400度、散光50度，術後隔天視力就恢復到1.2、雙眼1.5，可以如常上診工作，終於告別眼鏡人生。 蒼藍鴿戴眼鏡拍片困擾多 蒼健康2.0 ・ 1 天前
不只是油！營養師曝膽固醇飆高元凶 不挨餓2週有效降低
連假過後不少人面對健檢報告上的膽固醇數字感到憂心，營養師李婉萍表示，假期後兩週內是黃金降膽固醇期，透過正確飲食調整，能有效幫助代謝，避免脂肪定居體內。中天新聞網 ・ 1 天前
醫師沒標小數點！佛州2歲童遭注射「10倍磷酸鉀」心臟驟停 搶救15天無效身亡
綜合外媒報導，根據男童德馬庫斯‧佩奇（De'Markus Page）的母親多明尼克‧佩奇 （Dominique Page）透過律師提交的訴訟文件指出，德馬庫斯在2024年3月因為被懷疑患有自閉症及厭食症，在佛羅里達州奧卡拉復臨健康醫療中心（AdventHealth Ocala）救治。但由於被檢查出感染了病毒...CTWANT ・ 14 小時前
【下班經濟學】不吃藥快速搞定自律神經！名醫曝：吃一物快速緩解！
不吃藥又能改善自律神經失調的方法是什麼呢？今天邀請到自律神經失調的臨床專家郭育祥來告訴大家，高血壓、睡不好、疲倦、焦慮、失眠、胃痛，但去醫院檢查又沒事，小心你可能是自律神經失調喔！哪些補品吃了會讓自律神經更越補越糟？一次告訴你！不吃藥改善自律神經失調！名醫提醒用藥非讓患者長期依賴！近年越來越多人飽受自律神經失調困擾，包括失眠、心悸、頭暈、胸悶、容易緊張等症狀......風傳媒 ・ 1 天前
女導遊「喘到走不動」竟心衰竭，憂46歲洗腎人生變黑白…腹膜透析重拾自由：「睡得更香」出國也OK
台灣末期腎病與洗腎率雙雙位居世界第1，且情況隨人口老化更顯嚴峻。目前國內洗腎患者多採「血液透析」，通常每週須到醫院3次，每次持續4小時，民眾往往抗拒。醫師建議，若希望保有全職工作或彈性的行程安排、喜歡攝取蔬果、希望水分限制較少、不想頻繁進出醫院或診所、害怕打針、合併有心血管疾病、或希望保留排尿能力與殘餘腎功能，「腹膜透析」是一個更好的選擇。幸福熟齡 ・ 1 天前
「愛吃烤香腸」18歲男學生罹大腸癌 譚敦慈：吃芭樂助解毒
大腸癌患者有年輕化趨勢，國內每年新增逾萬名患者。無毒教母譚敦慈指出，飲食不當會增加罹癌風險，曾有一名18歲男學生因長期食用烤香腸，後來不適就醫確診大腸癌，病情快速惡化不治。她強調，燒烤食物在高溫過程中會產生多種致癌物質，建議民眾每月最多食用1至2次，且需搭配高維生素C水果幫助排毒。中天新聞網 ・ 16 小時前
50歲男意識混亂是失智？醫揭缺1維生素！禍首是這習慣
意識混亂、記憶力下降、躁動不安、步態不穩，是失智嗎？南投一名男子被送醫檢查，竟是嚴重缺乏維生素B1引發的腦部病變！醫師提醒，酗酒和營養不良者是高危險群，應及早發現並補充高單位維生素B1，才能讓病情逐漸健康2.0 ・ 1 天前
50歲男查出腫瘤卻更健康！只因決心做「這改變」
生活中心／尤乃妍報導健檢查出的一點不完美，才是完美的健檢。禾馨民權內科診所胰臟醫師林相宏分享，一名50歲男子因為家族史前往接受胰臟癌篩檢，透過胰臟內視鏡超音波被診斷了早期的胰臟神經內分泌瘤，雖然只是0.5公分的低惡性度腫瘤，但因為這顆腫瘤，改變了這名男子所有的人生觀。民視健康長照網 ・ 1 天前