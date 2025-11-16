花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控

到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！

針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從營養學與流行病學的角度來看，這樣的說法並不完全正確。花生與糖尿病之間產生關聯，只有在吃錯方法，才有可能發生。

適量攝取堅果 有助預防第二型糖尿病

趙函穎指出，根據《JAMA Internal Medicine》2019年針對適量食用花生的研究發現，適量攝取堅果可幫助預防第二型糖尿病與心血管疾病。

廣告 廣告

看更多：改善胰島素阻抗怎麼做？吃地瓜、堅果能逆轉？4招降低胰島素阻

花生營養成分有助改善胰島素阻抗

趙函穎說，花生對血糖友善的原因有幾個關鍵。首先，花生約8成的脂肪來自單元不飽和脂肪酸，有助於改善胰島素阻抗。其次，花生富含鎂與膳食纖維，能協助血糖穩定。

吃錯方式 血糖失控元凶！

趙函穎提醒，真正值得警惕的是「吃錯方式」。市面上常見的蜂蜜花生、油炸花生、花生糖等產品，往往含有大量精緻糖與反式脂肪，每100克糖含量甚至高達30克以上，這才是導致血糖失控的元兇。

看更多：降血脂食物：10大天然食物排行榜 保健食品與降血脂早餐攻略

正確食用方法助穩定血糖與情緒

與其因為恐懼而完全戒掉花生，趙函穎建議，應該學會正確食用花生的方法，選擇性的吃：

優先選擇原味、帶皮、未油炸的花生。 每天建議控制在15～20顆左右，約一個湯匙的份量。 最適合的時機是在早餐、下午或睡前食用，有助於延緩血糖波動，避免飢餓造成暴食。 若有情緒性進食的狀況，水煮花生會是一個溫和又飽足的好選擇，既能補充脂肪與纖維，又能穩定情緒。

學會選對、吃對 花生就是寶

趙函穎表示，在幫助減重學員進行減醣飲食設計時，也會適度加入花生、堅果這類天然脂肪來源，作為代謝調整的輔助品。她強調，看待花生不需妖魔化，也無需神化，學會選對、吃對，才能成為健康的寶。

看更多：花生有助長壽！1部位別丟 每天25克烘烤花生最好

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／趙函穎營養師

更多健康2.0報導

日本醫學博士推薦！每天雞蛋＋它防加速老化、骨鬆、緩解更年期不適

血糖高不只糖尿病！糖尿病前期還有救 名醫、視帝靠「這招」逆轉高血糖

每周1針瘦身是減肌肉還是減肥肉？飲食均衡才不會肌少症



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章