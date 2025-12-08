花生濾鏡擊敗精緻V皮？TheBurntPeanut獲頒「最佳VTuber」引爆社群炎上

在剛落幕的實況主大獎 The Streamer Awards 2025 中，「最佳 VTuber」（Best VTuber）獎項最終由實況主 TheBurntPeanut 獲得，卻意外引爆了 VTuber 和實況圈的激烈論戰。不同於傳統 VTuber 投入大量資金製作精緻的 Live2D 或 3D 模型，TheBurntPeanut 的虛擬形象只是一個 Snapchat 的濾鏡「花生」。這讓許多創作者感到不滿，批評這不尊重那些認真經營角色設定、投入高昂成本製作外皮的 VTuber。

花生獲得最佳 VTuber？（圖源：The Streamer Awards）

整起社群爭議的焦點主要集中在「投入成本」與「文化尊重」的落差上。許多反對聲音指出，VTuber 產業背後包含了繪師、建模師等龐大的技術與藝術心血，許多中小型 VTuber 甚至需要貸款才能負擔動輒數千美元的模型費用。

而 TheBurntPeanut 的獲獎彷彿是在嘲諷這些努力，暗示不需要花錢投資技術也能贏，只需要用視訊鏡頭，套上簡單的「花生」濾鏡就可以得獎。連知名實況主 xQc 都在觀看頒獎時嘲諷活動，那些貸款買了 6 萬美元模型的 VTuber，最終竟然輸給了一個看起來像 Windows 95 的爛花生，這言論更是讓不少堅持傳統 VTuber 定義的粉絲感到心碎與憤怒。而 TheBurntPeanut 曾坦承自己不是 VTuber，自稱 PTuber。

雖然批評聲浪猛烈，TheBurntPeanut 也獲得了不少重量級人物與觀眾的力挺，認為 VTuber 沒有明確定義，只要有虛擬化身，不論是多少成本，或怎樣的形式，都應該算是 VTuber。除了 hololive 多名 VTuber 祝賀外，知名 VTuber Ironmouse（鐵鼠）更公開表示：「我對所有因為花生得獎而生氣的人感到羞愧。該類別中的每位 VTuber 都值得獲獎。」底下許多網友認同，提到實況的核心價值終究在於「娛樂性」而非「皮套的價格」，TheBurntPeanut 能夠獲獎，證明了他雖然沒有華麗的技術與外表，但其直播內容足夠有趣並能引起觀眾共鳴。