花生營養豐富又能止咳！潤肺化痰、健腦益智的食用指南與禁忌
素有「長生果」的稱號，其含有豐富的蛋白質和不飽和脂肪酸，營養價值足以和肉類、雞蛋等相媲美。
亦含有多種維生素、鈣、硒、白藜蘆醇等人體所需的營養素，因此有降低膽固醇、防止動脈硬化、高血壓、抗癌等效果。此外，花生所具有的膽鹼，亦有健腦益智的作用。
止咳效果：《本草綱目》記載，花生因有豐富的脂肪油，具有潤肺化痰、清咽止癢的功效，因此才用於久咳、痰中帶血的患者。
如何選購：選購帶殼花生或真空包裝的加工食品，應該選擇信譽佳、口碑良好商家的產品，避免買到發霉或有油耗味的花生，以免吃進容易致肝癌病變的黃麴毒素。
如何保存：花生一旦受潮，就很容易生出黃麴毒素，因此需置放於陰涼、乾燥、低溫的環境。
如何吃：將未去除花生膜的生花生洗淨後，取一飯碗量的生花生放入小鍋中，加入8分滿的水，用小火燉煮，直到花生爛熟後關火即可食用。每天喝2次，一次約1碗量。
禁忌症：花生含有豐富的油脂，熱量較高，每8克花生（約10粒）就有45大卡的熱量，因此建議一次不要吃太多。花生所含有的大量油脂必須要有膽汁來消化，因此患有膽疾者不建議吃花生。另外，因為花生是高普林食物，高尿酸及痛風患者也必須少吃。
（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
