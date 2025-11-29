花生田變股東制！「一股千元」千人拔花生 虎尾親子樂翻天

近千名「花生股東」齊聚雲林虎尾，親身體驗採收花生的樂趣！只要認購1000元的「一股」，就能擁有8坪的花生園，預估可收成30斤花生。現場不僅有親子遊戲、花生風味餐及玉米採收等豐富內容，更讓參與者在冬日暖陽下享受親近大地的樂趣，同時了解國產花生的生產履歷與食農教育。虎尾農會總幹事蔡武吉表示，這項活動已舉辦8年，目的是推廣生產履歷和食農教育，讓消費者認識國產花生是有身分證、有履歷的優質產品！

花生園變股東制！千人虎尾「一股千元」拔花生 親子樂翻天。(圖／TVBS)

落花生採收活動在雲林虎尾盛大展開，當地農會邀請「花生股東」親自體驗拔花生的樂趣，吸引近千名民眾參與。這些「股東」是透過認購花生園的「一股」（台語中指一排花生）而來，只要支付1000元即可認購8坪大的面積，預估可收成約30斤花生。活動現場不僅有花生採收，還安排了親子遊戲、花生風味餐及玉米採收等豐富內容，讓參與者在冬日暖陽下享受親近大地的樂趣，同時了解國產花生的生產履歷與食農教育。

廣告 廣告

千人雲林拔花生！「花生股東」體驗農趣。(圖／TVBS)

許多參與的民眾表示這是他們首次拔花生的經驗。雖然大家平時常吃花生，但鮮少有機會親自採收這種生長在土壤下的植物。現場可見家長帶著孩子們一起參與，有的小朋友已經是第二次參加，顯得相當熟練；也有孩子拿著鏟子在土裡玩耍，親近大地的同時也獲得難得的農事體驗。

千人雲林拔花生！「花生股東」體驗農趣。(圖／TVBS)

虎尾農會總幹事蔡武吉表示，這項活動已經舉辦了8年，本次吸引了約7台遊覽車的參加者，加上中南部地區的股東，總計有近1000多人到場。他強調，舉辦這類活動的目的是推廣生產履歷和食農教育，讓消費者認識國產花生是有身分證、有履歷的優質產品。

千人雲林拔花生！「花生股東」體驗農趣。(圖／TVBS)

活動現場洋溢著歡樂氣氛，冬日的陽光雖然有些熱，但仍舊讓人感到舒適。農會除了安排花生採收外，還精心準備了親子遊戲環節，以及特色花生風味餐，參加者還可以額外體驗採收玉米的樂趣。這樣的安排讓參與的「花生股東」們收穫滿滿，真正體驗到「好事會花生」的樂趣。

更多 TVBS 報導

男持布袋闖銀行勒索500萬「威脅開槍」 保全見破手腳快 嫌犯落網

46歲男偷BMW 「孕婦」車內遭擄丟包高鐵站 嫌犯嘉義遭逮

週末假日深夜不平靜！ 雲林、高雄分傳毒駕撞斷燈桿車輛

