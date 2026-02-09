花生粉受潮恐致癌！醫警告5種粉一結塊就該丟

生活中心／杜子心報導



不少人家裡櫥櫃都會放五穀粉、蛋白粉、咖啡粉，總覺得只要是乾的、磨成粉就不容易壞，但腎臟科醫師洪永祥提醒，這其實是很危險的迷思，台灣氣候潮濕，只要粉末保存容器沒有完全密封，就會快速吸收空氣中的水分，讓黴菌開始生長，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等對肝腎傷害極大的物質。他直言，粉末的表面積比原型食物大很多，吸濕效率非常高，根本就是黴菌毒素最愛的環境，他建議民眾做一次「廚房大清查」，把放最久、已經結塊的粉末找出來，該丟就丟，不要心軟。









花生粉受潮別以為沒事！醫曝恐怖致癌真相：這5類粉末結塊恐傷肝又傷腎

粉狀食品一旦受潮，黴菌毒素風險會快速升高。（圖／翻攝自洪永祥臉書）

洪永祥在臉書粉專指出，粉末最可怕的地方在於「看不太出來壞掉」，像整顆花生發霉肉眼容易辨識，但花生磨成粉後，黴菌絲會混在粉末裡，看起來只是受潮結塊，實際上毒素早已擴散整包。他特別提醒，黃麴毒素是已知的一級致癌物，耐熱又無色無味，就算拿去煮或烤也很難破壞，吃進體內還會增加肝腎負擔。衛生單位也多次提醒，粉狀食品一旦受潮，黴菌毒素風險會快速升高，並非曬乾或拍散就能繼續食用。

花生本身容易滋生黃麴黴菌。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

在眾多粉末中，洪永祥點名5類風險特別高的粉末產品，第1名是花生粉，花生本身就容易滋生黃麴黴菌，加上花生粉常由碎裂、品質較差的花生加工而成，北市衛生局近年抽驗也屢次出現超標案例；第2名是科學中藥粉，常添加玉米澱粉、吸水力強，結塊後容易產生赭麴毒素，長期服用恐傷腎；第3名是芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉等五穀與堅果粉，受潮後可能產生多種真菌毒素，干擾肝臟功能；第4名為咖啡粉與即溶咖啡，保存不當易出現腎毒性物質；第5名則是乳清蛋白與膠原蛋白粉，若長期放在流理台或飲水機旁，水氣滲入後反而增加肝腎負擔。洪永祥建議，粉末選小包裝、開封後盡快吃完，只要出現結塊或異味就應丟棄，「省下的不是幾百元，是未來可能付出的醫療代價」。









原文出處：花生粉受潮別以為沒事！醫曝恐怖致癌真相：這5類粉末結塊恐傷肝又傷腎

