花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導
台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。
此次抽驗範圍涵蓋火鍋店、餐飲店、傳統市場、賣場及超市等地，檢驗項目包括農藥殘留、真菌毒素及食品添加物等。經檢驗結果顯示，不合格產品主要集中在三類：蔬菜、花生粉及豆腐。
蔬菜方面，青江菜農藥殘留超標有3件，分別來自辛殿麻辣鍋、鍋爸鴛鴦鍋西門店；香菜則在鼎楓寶島火鍋檢出農藥殘留超標。配料方面，雅香自助火鍋城與井上小吃店的花生粉被驗出黃麴毒素，不符食品中污染物及毒素標準；豆類產品中，富樂台式涮涮鍋的豆腐被檢出非法添加防腐劑苯甲酸。
衛生局指出，所有不合格產品已要求業者立即下架並停止販售。如產品來源屬外縣市業者，將移請當地衛生局依法處理；若為台北市轄區業者，則由北市衛生局直接裁罰。衛生局強調，將持續嚴格管理，確保民眾食材安全，避免食品安全風險。
