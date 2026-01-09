花生醬甜點螞蟻人暴動 皮蛋榴槤零嘴顛覆三觀

新的一年，各大通路和零食業者推出全新好貨滿足螞蟻族、甜點控。 全聯We Sweet、READ BREAD以及阪急麵包攜手「吉比 Skippy」，打造15款花生主題甜點；全聯、大全聯以皮蛋口味多力多滋、生啤風味樂事洋芋片、樂事榴槤洋芋片挑戰愛嚐鮮族的味蕾；台北晶華酒店以粉嫩草莓季迎接新春；Dairy Queen搭上杜拜巧克力風潮，以「杜拜巧克力開心果暴風雪」搶市。

全聯We Sweet、READ BREAD及阪急麵包，再度結合「吉比 Skippy」花生醬品牌，自即日至2月5日開賣一系列花生主題甜點和麵包，從冷藏甜品到常溫烘焙一網打盡。像是「花生布丁雲霜蛋糕」以細緻蛋糕體搭配滑順花生雲霜與布丁層次，售價115元；「花生重乳酪」將吉比花生醬融入濃厚乳酪基底，配上花生香緹和焦糖花生淋醬，特價119元；創新口味「花生芋泥大福」用柔軟Q彈的大福外皮，包裹花生餡和芋泥，甜甜價59元。

獵奇食品近年在零售市場上異軍突起，多力多滋再出奇招，祭出「皮蛋口味」玉米片，將國人熟悉的那股神秘香氣神還原。樂事也玩出新花樣，主推「生啤風味」洋芋片，每一口都能感受啤酒花的香氣，完全無酒精，未滿18歲也能爽吃；還有「樂事榴槤洋芋片」，開袋就爆出濃郁榴槤香。

即日起至1月22日全聯、大全聯加碼送好康，「多力多滋玉米片皮蛋102g」、「樂事洋芋片啤酒/榴槤70g」單包售價40元，任選2包76元，平均每包只要38元。1月22日前購買樂事/多力多滋70g以上全系列任2包，即可登錄抽神還原獵奇4口味「樂事生啤酒洋芋片/樂事榴槤洋芋片/多力多滋皮蛋玉米片/多力多滋香菜玉米片」任1箱。

台北晶華酒店即日起展開草莓季祭，端上多款草莓限定甜點。像是韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」將於1月22日至2月22日快閃回歸，帶來「經典草莓園蛋糕」、「巧克力草莓蛋糕」及「冬日草莓帕妃」新品，價格帶介於880~1,980元。

晶華酒店甜點行政主廚羅倫更精心設計各式草莓點心，包含「草莓布雷斯特泡芙」、「法式經典草莓慕斯蛋糕」、適合分享的「草莓塔」、口感香酥的「草莓千層酥」，與充滿過年意象的「草莓元寶」等，每款380元起，即日起可於「晶華美食到你家」美食平台預購。酒店一樓的的azie餐廳，主打冬日草莓帕妃(單入)搭配咖啡或茶的「冬日草莓帕妃午茶組」，每組780元。

美國冰淇淋品牌Dairy Queen強打2026年首支新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，選用比利時巧克力醬為底，混合甜筒脆餅和滿滿開心果碎，表面淋上特調開心果醬，每一口都超「有料」，讓咀嚼控大大滿足，標準杯售價180元。即日起至1月23日每天11:00至12:30購入標準杯及其以上暴風雪，就能獲得1次轉盤機會，幸運兒可以獲得轉盤數字對應球數的冰淇淋。

