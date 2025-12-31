花生醬竟有助體態管理！ 專家：營養吸收率是關鍵

許多人對花生醬的印象停留在高熱量食品，但日本網站「tsuyaplus.jp」指出，花生醬富含膳食纖維與鎂，對於腸道健康與體態管理具有顯著幫助。相較於直接食用花生，以花生醬形式攝取營養，對身體調整的效果可能更加明顯。

花生醬 。（示意圖／pexels）

該網站指出，花生雖然名稱中帶有「堅果」二字，實際上屬於豆類。其所含的膳食纖維量與核桃、大豆相近，尤其以不溶性膳食纖維為主。這類纖維在腸道中會吸水膨脹，可刺激腸壁、促進腸道蠕動，對於平時食量較少、排便不順或蔬菜攝取不足的人來說，是不錯的營養來源。不過一次攝取過量反而可能引起不適，因此建議適量食用。

網站說明，鎂含量高是花生的另一大特色，這種礦物質具有幫助腸道保留水分的作用，在臨床上也常被作為調整腸道狀態的成分使用。鎂還能協助提升胰島素的作用效率，胰島素負責將飲食中的醣類轉換為能量，同時也與脂質儲存機制有關。當胰島素運作不順時，多餘的醣類較容易轉為脂質累積，而鎂的參與有助於讓醣類更順利被運用為能量。

為何花生醬比直接吃花生更推薦？關鍵在於營養吸收率。網站指出，植物細胞外層具有堅硬的細胞壁，維生素、礦物質與胺基酸等營養素多存在於其中，僅靠咀嚼有時難以完全吸收。花生醬是將花生研磨成糊狀，能破壞細胞壁，使其中的營養素更容易被身體利用。

鎂對於脂質代謝的支持作用，特別是在與食物一同攝取時更容易發揮效果。整顆花生較難成為正餐的一部分，而花生醬則能靈活運用於各種料理中，更容易融入日常飲食。無糖花生醬可拌蔬菜、與味噌調成沾醬或醬汁，作為料理的風味配角也相當合適。

不過需要注意的是，市售甜味花生醬往往添加較多糖分，建議選擇無糖花生醬。若需要甜味，可自行搭配蜂蜜、寡糖或龍舌蘭糖漿等較為溫和的甜味來源。由於鎂是現代人常見攝取不足的礦物質之一，將花生醬適量納入飲食中，有助於支持整體健康狀態。

