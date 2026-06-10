花生開盤價低迷 農糧署籲勿以尚未實施政策打壓價格

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣近期進入花生一期作收成，但開盤價格低迷，農民直指與台美對等貿易協定（ART）造成的預期心理有關，農糧署籲，勿以尚未實施政策作為壓低國產花生價格的依據。

根據農糧署統計，今年一期作落花生預測種植面積約5811公頃，較去年同期增加690公頃，與近年平均種植規模相當。早植田區已自6月上旬開始採收，預計於6月中下旬進入盛收期，目前整體採收比例尚不足一成。

雲林縣近期進入花生採收期，產地開盤價為新台幣33元左右，這週因為降雨關係，花生含水量過高，農民暫緩採收。

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中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴今天電訪時說，影響價格波動不外乎庫存量、市場需求和產量，目前盤商尚有庫存，且美國花生將以零關稅進口的議題影響市場預期心理，衝擊到花生價格。

丁明貴認為，根據台美對等貿易協定，內容包括開放美國花生零關稅進口，盼政府執行政策若要犧牲農民收入，一定要擬定相關配套幫助農民生存。

農業部農糧署表示，美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，進口成本並未改變，市場上亦無美國零關稅花生進口情形。籲請各界勿以尚未實施的政策，作為壓低國產落花生交易價格的依據，共同維護市場交易秩序及農民合理收益。

農糧署指出，盤商及加工業者因目前到貨量有限，且多採看貨交易方式辦理，整體市場少量交易，後續市場行情仍須視盛收期產量、品質及交易情形持續觀察。

農糧署強調，將持續掌握產區生產及市場動態，並會同地方政府、農民團體及相關業者共同因應，適時提供必要協助措施。（編輯：張銘坤）1150610