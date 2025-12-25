花生「換成這樣吃」反有助減重！專家揭真正原因 對便祕也有用

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「花生」雖然名稱中帶有「堅果」，實際上屬於豆類。許多人對花生的印象是熱量偏高，但其實花生富含膳食纖維與鎂，對於維持腸道環境、支持體態管理相當有幫助。日本網站「tsuyaplus.jp」分享，花生直接食用當然不錯，若改以花生醬的形式攝取，對身體調整的幫助還可能更加明顯。

為什麼花生有助於體態管理？ 2個關鍵原因

1、膳食纖維豐富，有助腸道健康

花生所含的膳食纖維量，與核桃、大豆相近，其中又以不溶性膳食纖維為主。對於平時食量較少、排便不順，或蔬菜攝取不足的人來說，是不錯的營養來源。

不溶性膳食纖維在腸道中會吸水膨脹，可刺激腸壁、促進腸道蠕動，有助於維持順暢。不過需要注意的是，一次攝取過量反而可能引起不適，因此仍建議適量食用。

2、鎂含量高，支持醣類與脂質的正常代謝

鎂具有幫助腸道保留水分的作用，在臨床上也常被作為調整腸道狀態的成分使用，可支持順暢的消化運作。此外，鎂還能協助提升胰島素的作用效率。胰島素負責將飲食中的醣類轉換為能量，同時也與脂質儲存機制有關。當胰島素運作不順時，多餘的醣類較容易轉為脂質累積；而鎂的參與，有助於讓醣類更順利被運用為能量。

同時，鎂也被認為具有與脂質結合、使吸收速度較為平穩的特性，因此在支持整體代謝平衡上，扮演重要角色。

比起直接吃花生，更推薦使用「花生醬」？

1、營養吸收率更佳

植物細胞外層具有堅硬的細胞壁，維生素、礦物質與胺基酸等營養素多存在於其中，僅靠咀嚼有時難以完全吸收。花生醬是將花生研磨成糊狀，能破壞細胞壁，使其中的營養素更容易被身體利用。

需要注意的是，市售甜味花生醬往往添加較多糖分，建議選擇無糖花生醬；若需要甜味，可自行搭配蜂蜜、寡糖或龍舌蘭糖漿等較為溫和的甜味來源。

2、更容易融入日常飲食，支持代謝平衡

鎂對於脂質代謝的支持作用，特別是在與食物一同攝取時，更容易發揮效果。相較之下，整顆花生較難成為正餐的一部分，而花生醬則能靈活運用於各種料理中，更容易融入日常飲食。

無糖花生醬可拌蔬菜、與味噌調成沾醬或醬汁，作為料理的風味配角也相當合適。由於鎂是現代人常見攝取不足的礦物質之一，將花生醬適量納入飲食中，有助於支持整體健康狀態。

