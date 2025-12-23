花甲再逢春男網友鼓吹投資 南警及時攔下百萬

副所長顏琦晉查看柯婦與男網友對話，赫然發現歹徒竟還另有所圖，還覬覦柯婦持有多張定存。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

六十多歲的柯姓婦人獨居台南，前於臉殊認識男網友，對方每日噓寒問暖還呼喚其老婆等，哄騙柯婦投資理財，冀望未來二人生活品質也能因此改善。柯婦聽聞不疑有他，廿三日上午奔赴郵局欲解除百萬定存，幸行員及時察覺並通報警三分局協助，及時擋下詐騙陷阱。

六十多歲的柯女在老伴亡故後一人獨居，子女均在外地發展，不料卻因此遭詐騙歹徒趁虛而入，柯女前在社群軟體收到不明好友邀請，這名男網友十分熱情，不僅每天噓寒問暖，還不時分享生活，兩人交換LINE聯繫後，每天都有說不完的話，經一個多月交往，對方甚至一口一個老婆的稱呼柯婦。

男網友也慫恿柯婦一同投資海外市場，透過合約投資獲利，已用二人名義投資兩萬多美金，合約收益目前有一成二，如果加碼到五萬美金的投資門檻，就能夠選擇二成的合約收益！每次交易差距就八千美金，一個月獲利可能多出八萬餘美金，遊說柯婦一起「為未來努力」。

柯婦聽聞不疑有他，廿三日上午就前往郵局欲解除百萬定存，行員詢問款項用途時，柯婦誆稱家中要做裝潢等，引起行員懷疑，立即通報警三分局安中所，副所長顏琦晉、警員杜峻愷及黃宇賢獲報到場，現場與柯婦子女對質家中裝潢一事，柯婦才坦言是「網友叫我這樣說」。

警方現場檢視雙方對話紀錄，當即揭穿這是典型感情詐騙手法，且才發現柯婦不只有一張定存，歹徒還惦記著讓柯婦之後再加碼！所幸為警方及時發現，現場也協助柯婦封鎖該帳片帳號，擋下詐騙爛桃花。