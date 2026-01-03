花甲女星Cos明日香 楊繡惠出道40年內心「跟小女生一樣」

專題組／報導

在演藝圈闖蕩40年，楊繡惠從秀場出身，當過演員、唱過歌仔戲，在綜藝節目更是因為直率個性擄獲大眾的喜愛。2023年，58歲的楊繡惠挑戰自我，接下全新外景實境節目《綜藝新時代》主持棒，帶領觀眾走訪台灣各地，挖掘各行各業的專業職人。敬業的她不僅上山下海嘗試各種挑戰，還配合節目橋段變裝Cosplay《福音戰士》角色「明日香」。一同主持的藝人籃籃提到，雖然兩人年紀差了一截，但楊繡惠「心態跟小女孩很像，和她相處就像閨蜜一樣」，展現直率真誠、不擺架子的性格，也因此深受團隊喜愛、私下人緣極佳。

楊繡惠臨場反應好，演藝生涯從不設限，也常開直播和觀眾互動，暢聊心聲。(圖／台灣演義)

能在外景節目中跨世代與年輕藝人主持，帶動節目熱度，背後其實是她多年磨出來的現場功夫。楊繡惠曾分享，自己上台很少先設定框架，多半仰賴臨場反應；不按牌理出牌的速度與語感，也讓同台藝人常一時接不上話。她在綜藝舞台闖出名號後，通告量長期維持高檔，景氣好時一天最高可跑六個通告，敬業與配合度也讓製作單位相當倚重。從棚內到戶外，楊繡惠靠的不只是嗆辣人設，而是長年累積的反應力與舞台經驗，完整報導請見本週《台灣演義》。

