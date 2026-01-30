《花甲少年趣旅行》施名帥設局愛妻 深怕家庭失和

記者周毓洵／臺北報導

東森《花甲少年趣旅行》本週「苗栗之旅」，最大亮點莫過於節目首度迎來真實夫妻檔施名帥與朱芷瑩同台出遊。為了製造驚喜，製作單位更聯手經紀人與施名帥設下「長達1個月的騙局」，讓朱芷瑩毫不知情踏上旅程，戲劇張力十足。

該趟旅程由花甲組游安順、于子育，搭檔少年組施名帥、朱芷瑩，一同暢遊苗栗。製作單位事前對朱芷瑩保密到家，謊稱她是要參加其他節目，直到在苗栗餐廳「巧遇」游安順與于子育，最後施名帥現身，真相才正式揭曉。

第一時間得知要配合騙老婆的施名帥，壓力其實不小，他苦笑說：「我都可以配合，只是這真的很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大！」等謊言終於揭穿，他也如釋重負直呼：「終於鬆了一口氣，當下只想要好好吃個飯。」

被蒙在鼓裡的朱芷瑩得知真相後又驚又傻眼，直說：「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」不過驚嚇後遺症不小，她透露隔天一整晚失眠，不斷回想到底是哪個環節露了破綻。

節目中，夫妻倆也首度公開戀愛細節。原本只是普通朋友的兩人，分別活躍於不同表演領域，直到後來都恢復單身、重新聯繫，感情才悄悄升溫。施名帥坦言是自己先主動：「因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有一個擁有共同回憶的人。」朱芷瑩則笑說，從朋友變情人很特別，「很熟悉，但又還有很多可以探索的地方。」

回憶起第一次約會，兩人從通化街吃飯、一路聊到二輪戲院連看兩部電影，話多到聊不完，朱芷瑩更笑爆：「我們甚至要規定洗完澡、睡前不能講話，不然真的會一直聊到沒時間睡覺！」真實互動也讓這趟《花甲少年趣旅行》多了滿滿生活感與甜蜜笑料。

施名帥、朱芷瑩首曝戀愛內幕，聊到規定「睡前禁言」。（東森綜合台提供）

施名帥聯手游安順、于子育欺騙愛妻，朱芷瑩當場嚇傻！（東森綜合台提供）

《花甲少年趣旅行》本週「苗栗之旅」，由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組「真實夫妻檔」施名帥與朱芷瑩暢遊苗栗。（東森綜合台提供）