《花甲少年趣旅行》解鎖同台方文琳 郭子乾感嘆每人入行方式都不同

方文琳（右起）、郭子乾、温貞菱、阿布到中部出外景。（台灣大哥大MyVideo提供）

郭子乾與方文琳出道多年，近日首度同台出外景錄製《花甲少年趣旅行》，藉著這次旅行讓兩人成為最自然的同台解鎖契機。郭子乾好奇，「每個人入行方式都不同，像阿布以前是游泳教練，温貞菱從廣告出身，方文琳更是從秀場一路唱進演藝圈，聽他們分享過程其實很有趣，也更認識彼此。」直呼這趟旅程不只是玩，更像一場人生交流局。

這回一行人到台中、彰化出外景，讓郭子乾印象最深刻的，莫過於彰化田埂間一間「透明空氣感餐廳」，他笑說原本完全沒預期，「走在田中間突然出現一間這樣的店，進去還要脫鞋，整個氛圍很棒」，不只視覺通透、環境靜謐，更像誤闖秘境，「有一種瞬間到了世外桃源的感覺，真的蠻驚豔的。」

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而對方文琳來說，此行最大意義則是「回家」。她透露這次特別安排介紹故鄉彰化社頭，但也坦言「其實沒有大家想像中那麼熟」，笑說自己記憶多停留在學生時期，「很多老店可能已經不在了，反而這次有機會重新認識新的景點和美食，也很期待跟大家一起探索。」

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