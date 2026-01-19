花甲翁槍殺前女友吃安眠藥開車撞樹 南檢起訴國民法官審理 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

年已六旬的蔡姓男子因感情及金錢產生糾紛約侯姓前同居女友談判，竟然持預藏的改造手槍朝侯女左側頸部開槍將侯女擊斃，再吞下大把安眠藥後，駕車自撞路樹被查獲，台南地檢署今（19）日偵結，依殺人罪、非法持有槍彈及危險駕駛等罪嫌起訴蔡男，將由國民法官參與審理。

檢方起訴指出，蔡男於114年9月20日前不詳時間，在不詳地點，向其現已亡故的堂兄，以新台幣10萬元，購得均具殺傷力之改造手槍1枝及子彈7顆。

廣告 廣告

蔡男與其侯姓前同居女友因感情及金錢產生糾紛，蔡男於114年9月20日1時許，以通訊軟體LINE邀約侯女見面，並駕駛租賃小客車，先至位於嘉義市西區的侯女住處，搭載侯女後，蔡男再駕車前往侯女住處附近道路談判，期間引發蔡男心生不滿，於2時52分許，持改造手槍朝乘坐於副駕駛座侯女頭頸部左側近距離射擊子彈1發，致侯女受有槍創入口傷害，因中樞神經損傷而死亡。

蔡男隨即駕車逃離現場，於同20日晚間7時許起，在台南市柳營區八老爺抽水站附近產業道路服用安眠藥後，竟仍駕駛租賃車輛再次上路，21日上10時2分許，行經台南市柳營區八老爺135號前時，自撞路旁電線桿而發生交通事故。適經民眾報警後，為警到場後，始循線而查獲。

照片來源：台南地檢署

更多CNEWS匯流新聞網報導：

未依規定設置引導標誌釀騎士亡 台中市交通局判賠165萬

完成首例酒癮治療轉介 台北分署酒駕執行另闢新徑

【文章轉載請註明出處】