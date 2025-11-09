花百萬裝潢爛尾1／交屋變噩夢！同社區140戶遭坑 裝潢團購陷阱曝光

新北土城建案爆出裝潢糾紛，申訴案件高達85戶。（住宅消保會提供）

裝潢也可能暗藏交易風險！土城世界花園爆出百戶裝潢爛尾，涉案金額近8千萬元，受害住戶陳先生氣憤地向本刊表示，當初因聽信代銷推薦的設計公司，不疑有他跟著簽約，沒想到竟踏入陷阱。

「代銷告訴我們說，樣品屋設計精美、價格實惠，要裝潢可以找同一家設計公司。」土城世界花園住戶陳先生回憶，今年5月與太太開心交屋時，代銷人員極力推薦奧拓設計，強調社區多數住戶都已簽約，甚至能以「團購價」加購大型家電，「實坪13坪外加一間廁所、包含3台冷氣，不到百萬，價格漂亮，確實比外面來的划算！」

但開工後進度竟一再拖延，到最後突然找不到人，設計公司這才出面表示，原先報價低於市場行情，執行困難，要住戶「加價重簽約」，甚至拒絕終止契約。

「一直到其他鄰居被拖工，發現事態嚴重，事情才全面爆開來；現在就算報警也於事無補，基本上錢是拿不回來了。」陳先生氣憤地說，跟著代銷推薦參加「團購」，竟也出現問題。

日前新北市土城世界花園社區爆發重大裝潢爛尾，據統計受害戶數超過140戶，住宅消保會則已接獲85件申訴。若以每戶平均裝潢金額80萬元、電器代購約20萬元估算，整體涉案金額高達近8,000萬元。

現今買房，由於頭期款動輒上百萬元，多會積極防堵弊端、提升價金交易安全，但到了裝潢階段卻懈下心防。多數人都是透過口碑、口耳相傳，選擇設計公司或工程統包公司，但其實數十萬元、上百萬元的工程付款流程隱藏極大風險，「沒事還好，一旦出問題，往往血本無歸，甚至陷入漫長訴訟。」住宅消保會顧問吳翃毅說道。

「土城世界花園不是單一個案，國內裝修產業存在灰色地帶，長期有制度上的隱憂。」消基會房屋委員會丁福委員直言，裝修業門檻極低，導致亂象叢生，「只要掛名設計師、工程行、統包或木工，都能自行接案，直到被檢舉才追查。」他說，業者品質參差不齊，民眾難辨真偽。

那麼，民眾該如何自保？「查證證照，比看粉絲專頁、YT影片或廣告來得重要。」新北市建築師公會、建築物室內裝修委員會林泊彣建築師說，消費者容易被作品和漂亮話術吸引，但真正該看的是業者是否具備合法登記資格。

