花百萬裝潢爛尾2／百戶遭坑8千萬！土城社區爆裝潢爛尾 專家揭3大亂象

宅消保會顧問吳翃毅直指，裝修業約定成俗的付款方式不盡合理。（吳翃毅提供）

新北土城「世界花園」社區爆發大規模裝潢爛尾案，影響超過百戶、涉案金額高達近8,000萬元。專家指出，裝修市場亂象叢生，關鍵在於：業者門檻低、驗收標準模糊、付款機制失衡，導致消費者一旦遇上惡意停工、爛尾風險，往往求助無門。

新北土城千戶社區驚爆裝潢爛尾，超過百戶民眾受影響，整體涉案金額高達近8千萬元，專家均認為，裝修市場3亂象應積極被正視，包括：業者門檻、驗收標準、付款進度。

消基會房屋委員會丁福委員直言，土城世界花園不是單一個案，國內裝修產業存在灰色地帶，長期有制度上的隱憂。主要原因在裝修業門檻極低，「只要掛名設計師、工程行、統包或木工，都能自行接案，直到被檢舉才追查。」他說，業者品質參差不齊，民眾其實難辨真偽。

而工程驗收標準模糊，更存有雷區，「目前業界沒有統一的驗收標準，這類主觀問題往往會出現極大爭議。」丁福說，有的合約甚至沒有註記驗收標準，雙方認定出現落差，往往造成爭議來源。

再來是付款進度，依照業內習慣，多以「3、3、3、1」比例作為付款方式，也就是30%、30%、30%和10%。以土城世界花園住戶陳先生為例，工程總價80萬元，訂金7萬元，簽約即付30%簽約金、21.9萬元，木工進場再支付30%、油漆進場再付30%，完工驗收支付最後10%。

但依照目前進度，只有拉水電、天花板封頂和廁所一面牆面，就已經付超過6成款項、約50萬元，遇上設計或裝修公司中途停工，也只能束手無策。

「原因是只要在現場擺上工具、敲一面牆、打一個洞，就能被視為『已開工』，萬一不肖業者取得開工款後就抽身，留下爛攤子，在法律上只會被視為一般民事的工程糾紛，而不是詐欺。」住宅消保會顧問吳翃毅指出，《民法》第490條規定：完成一定工作即給付報酬，「現今約定成俗的付款方式不盡合理，消費者其實能要求完工驗收後再付款。」

丁福也提醒，常見小公司一次就接十來戶，或大、小案交叉進行，同期間案件量太多本身就有疑慮，能不能按進度完成是重點，付款進度不該是業者說了算。

此外，吳翃毅提及，許多工班、裝修設計公司會用「一案養一案」、「多案交叉並行」等營運模式，甚至告訴客戶：得先收到款項給付給工班，才得以開工或維持進度，「這類『買空賣空』的業者多半沒有穩定現金流及經營能力。」

