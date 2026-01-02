花盆裡藏"肉塊"! 高雄婦嚇到報警追查凶手是米克斯

南部中心／呂彥頡、莊舒婷 高雄市報導

高雄有一名婦人發現住家外的花盆裡，居然藏著一塊不明物品，擔心是被人刻意放置的，嚇得趕緊向警方求助，員警調閱監視器後發現，兇手竟然是一隻米克斯犬，叼著一塊肉小心翼翼地埋在花盆中，真相曝光，讓婦人鬆了一口氣。

花盆裡藏「肉塊」！ 高雄婦嚇到報警追查凶手大吃一驚

婦人在自家花盆中翻出肉塊，嚇壞報案。（圖／翻攝畫面）

家門前擺放著好幾個綠意盎然的花盆，不過日前住戶卻發現地板上有掉落的泥土，花盆還有掩埋過的痕跡，仔細翻開一看，一塊黑白色的不明物品，居然被藏在裡面。當事婦人：「喔有夠深挖有夠深，全部土都挖起來，挖起來我就用一隻鍋鏟，看看到底是什麼東西，奇怪我是怕說有人藏毒還什麼。」事發就在高雄梓官區一間民宅外，婦人擔心是被人刻意放置的，趕緊向警方求助，沒想到監視器曝光後，兇手竟是一隻狗，只見半夜時間一隻米克斯犬，叼著一塊肉，先是左看看、再右看看，緊接著走到花盆旁，開始挖呀挖呀挖呀，把肉埋進去後，還把土覆蓋上去才離開。當事婦人vs.記者：「整個蓋很好就對了還看不出來就對了，對讓你看不出來，我也很好奇說為什麼狗會藏東西，派出所也是在笑。」附近鄰居：「怎麼那麼新鮮，弄給我看唉唷狗好像人欸。」附近鄰居：「我想說狗會偷藏東西很奇怪。」

發現是犬隻所為烏龍一場，婦人加裝網子避免再次發生。（圖／民視新聞）得知真相後的婦人鬆了一口氣，而這些肉則已經丟棄，附近居民笑說，這隻狗萬萬沒想到，肉是被花盆主人給挖出。附近民眾vs.記者：「我這狗不會這樣土狗會喔，土狗會偷藏東西就對了，牠會挖洞埋進去肚子餓再回來吃，蓋住很多狗都這樣。」這隻狗費盡心思藏肉，想等到肚子餓時再來一飽口福，但未告知住戶導致被丟棄，恐怕下次不再藏，直接吃掉比較實在。

