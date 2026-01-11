《花系列》男星趙學煌離世享壽69歲！楊貴媚慟：他是生命鬥士

曾演出《花系列》單元劇的知名男星趙學煌，昨（10日）傳出離世消息，經他次女證實此事，享壽69歲的他生前在藝界人緣極佳，曾跟他在戲裡演夫妻的楊貴媚對此也相當哀慟。

男星趙學煌10日傳出過世消息，享壽69歲。 （圖／翻攝中視）

楊貴媚曾跟趙學煌在《花系列》單元劇中的《孽女花》，扮演夫妻的影后楊貴媚，回憶起跟他相處的時光覺得「真開心」，但如今好友離世，想起過往就感到相當不捨，據《壹蘋新聞網》的報導，她表示趙學煌待人真誠風趣，對同事們很親切，「豪邁又有氣度，對我這個螢幕的老婆更是照顧有加」、「他酒量不錯，偶而也會和雷威遠（資深配音員兼資深藝人，在2003年過逝）等好友們小聚小喝，瓷瓶的金門高粱是他們的最愛」，從出車禍後趙學煌一直堅強活著，「他是生命鬥士，非常堅強認命」。

楊貴媚也對趙學煌的妻子致上最高敬意，表示大嫂照顧丈夫26年來，生活都以丈夫為中心，幾乎每天都會跟丈夫分享生活心情，「無微不至到忘了自己」，趙學煌的2個女兒也都會分擔照顧爸爸的工作，對趙學煌離世楊貴媚不捨地說，最終他無病無痛「遨遊大千世界，當天使，這對他是最好的離苦得樂」。

