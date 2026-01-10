《花系列》知名男星趙學煌驚傳1/10凌晨病逝 車禍癱瘓多年

記者高珞曦／綜合報導

台灣資深男演員趙學煌曾在連續劇《花系列》擔綱男主角，但近年苦於下半身癱瘓與肺炎、腦炎，傳趙學煌已在10日凌晨過世，享壽69歲，但其好友與相關人士尚未做出正式回應。

台劇《花系列》男演員趙學煌（前排）罹病後，受妻子蔡秋蓉鼓勵很多，不料傳出趙學煌1月10日凌晨病逝，享壽69歲。（圖／中時／羅永銘攝）

趙學煌曾出演連續劇《摘星夢》和《花系列》的多部劇集，2000年遭遇車禍導致胸部以下嚴重癱瘓，大大衝擊演藝事業。直到2005年，趙學煌以《再見，忠貞二村》入圍第40屆金鐘獎戲劇類男主角獎，他非常感謝妻子蔡秋蓉一路陪伴，成為1段佳話。

廣告 廣告

不料趙學煌在2025罹患肺炎又併發腦炎，一度送進加護病房治療。據《中國時報》報導，傳出趙學煌在2026年1月10日凌晨病逝，但他的家屬或圈內好友如梁修身、楊貴媚、寇世勳等人，都還未公開回應此事。

延伸閱讀

WBC/林立因舊傷退出WBC！中華隊戰力再受挑戰

布坎南事件引熱議 蔡其昌：聯盟將調查依規處理

洪一中突爆布坎南加盟！台鋼急道歉 富邦：震驚與不解